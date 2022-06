Foot - Mercato - ASSE

Mercato : La mise au point de l’ASSE sur la vente du club

Publié le 29 juin 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

Après un feuilleton long de plus d’un an, on commence à voir le bout du tunnel en ce qui concerne la vente de l’ASSE. Tandis que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent passer à autre chose, David Blitzer est lui intéressé pour racheter les Verts. Ça négocie donc en coulisses et en attendant un possible accord, Jean-François Soucasse a fait le point.

En ce qui concerne la vente de l’ASSE, l’offre de David Blitzer est actuellement sur la table. Maintenant, il ne manque plus que l’accord ou non de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Vont-ils enfin accepter de se séparer de l’ASSE ? Ce mercredi, à l’occasion de la conférence de presse de reprise, Jean-François Soucasse, président exécutif, n’a pas échappé aux questions sur cette vente.

« On continue de travailler »

« Nous sommes salariés d'un club en vente. Pour autant, on continue de travailler. Le choix de Laurent, on l'a fait de manière autonome, pareil pour les recrues. Au quotidien, on doit porter la charge d'une relégation et assumer la continuité », a tout d’abord lâché Jean-François Soucasse.

« La vente ne hante ni nos jours, ni nos nuits »