Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelles révélations de taille sur la vente de l’ASSE

Publié le 29 juin 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, cela s’est accéléré pour la vente de l’ASSE. Intéressé par le club stéphanois, David Blitzer pourrait ainsi prendre la succession de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Rien n’est toutefois encore officiel, mais l’issue du processus de rachat de l’ASSE pourrait bien toucher à sa fin. De nouveaux éléments ont d’ailleurs été apportés à ce dossier.

Après avoir mis en vente l’ASSE il y a plus d'un an maintenant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étaient alors à la recherche du repreneur idéal pour les Verts. Les candidats se sont multipliés, mais aucun projet ne s’est détaché. Jusqu’à l’apparition dernièrement de David Blitzer. Intéressé par l’ASSE, le milliardaire américain est déjà passé à l’offensive. Il y a quelques jours, ses équipes se sont rendues à Saint-Etienne pour accélérer le mouvement.

Une offre de Blitzer revue à la baisse

Ce mercredi, L’Equipe fait de nouvelles révélations sur cette vente de l’ASSE, se penchant notamment sur les offres formulées par David Blitzer. Il y avait tout d’abord deux propositions sur la table : une globale de 100M€ et une de 80M€ en cas de relégation. On était alors sur ce cas de figure suite à l’échec face à Auxerre, mais suite aux événements survenus à Geoffroy-Guichard lors du barrage retour, Blitzer aurait considérablement revu sa proposition à la baisse, offrant 40M€.

Dénouement imminent pour la vente de l’ASSE ?

L’offre est donc maintenant sur la table pour la vente de l’ASSE et la réponse semble être imminente. En effet, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient jusqu’à ce jeudi pour répondre à celle-ci. Telle est donc la date limite fixée entre les différentes parties pour ce rachat des Verts. Les propriétaires de l’ASSE vont-ils alors donner leur accord ? Si tel n’était pas le cas, Romeyer et Caïazzo pourraient négocier avec un autre possible repreneur ou bien formuler une contre-proposition à David Blitzer et rallonger un peu plus ce feuilleton.

Un échec anticipé à l’ASSE ?