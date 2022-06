Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça part dans tous les sens pour la vente du club

Publié le 28 juin 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, l’ASSE fait l’objet de folles rumeurs de rachat. David Blitzer est annoncé en pole position pour reprendre le club stéphanois. Néanmoins, le dossier n’aurait pas vraiment avancé ces derniers jours et Roland Romeyer aurait donc fixé un délai pour voir les choses bouger. Ce mardi, RMC explique qu'Olivier Markarian aurait relancé le dossier, une information qu'il a tenu à démentir.

Après une saison très délicate, l’ASSE a été relégué en Ligue 2. Mais malgré cette mésaventure, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’auraient pas encore tiré un trait sur une potentielle vente de l’ASSE. En difficulté sur le plan financier, le club stéphanois pourrait voir un autre propriétaire venir pour le sauver. Comme annoncé par RMC Sport , David Blitzer serait prêt à passer à l’action en déboursant une somme entre 60 et 80M€ pour racheter les Verts . Néanmoins, l’Américain pourrait voir une certaine concurrence le rejoindre sur ce dossier.

David Blitzer toujours en pôle

D’après les informations de RMC Sport , la piste menant à un rachat de l’ASSE par David Blitzer serait toujours en pole position. Néanmoins, l’Américain n’aurait toujours pas formulé d’offre concrète après le passage de ses équipes mi-juin. Roland Romeyer se serait donc fixé 20 jours pour avancer sur le dossier David Blitzer. Passé ce délai, les négociations pourraient bien se rouvrir.

Markarian de nouveau candidat pour le rachat de l'ASSE ?

Selon les informations de RMC Sport , Olivier Markarian n’aurait pas abandonné l’idée de racheter l’ASSE, bien au contraire. Régulièrement cité parmi les repreneurs potentiels l’année passée, ce dernier serait en train de monter un nouveau dossier avec d’autres investisseurs stéphanois pour le rachat de l’ASSE. Roland Romeyer ne serait pas forcément contre étant donné qu’Olivier Markarian est un partenaire économique des Verts depuis plus de 15 ans, sponsor depuis 2011, et membre du conseil de surveillance. En revanche, Bernard Caïazzo ne serait pas vraiment enchanté par ce projet, notamment à cause des relations délicates entretenues par les deux hommes.

Bonjour à tous. Contrairement à ce que vient d'indiquer RMC, je ne suis absolument pas dans la situation de faire un nouveau dossier pour le rachat du club. Mon offre a été refusée en Novembre 2021 et j'ai tourné la page de ce projet. — Markarian Olivier (@Olivi1Markarian) June 28, 2022

Il dément !