Transferts - PSG : Les 5 plus grosses plus-values de Luis Campos sur le mercato

Publié le 28 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Fraîchement nommé conseiller football du PSG, Luis Campos est déjà au travail pour renforcer l'effectif parisien. Et si Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance au dirigeant portugais, c'est notamment pour son travail par le passé à l'AS Monaco ou encore au LOSC où il a déniché de nombreux talents qui ont rapporté gros. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 plus importantes plus-values réalisées par Luis Campos.

5) Benjamin Mendy - Recruté 13M€, vendu 57M€ (+44M€)

Brillant sous les ordres de Marcelo Bielsa, Benjamin Mendy se révèle à l'OM et convainc l'AS Monaco de lâcher 13M€ pour le latéral gauche qui va rapidement s'imposer dans le onze de départ du club du Rocher. Il va même devenir l'un des plus grands espoirs à son poste au point de convaincre Pep Guardiola d'investir 57M€. Une somme que Manchester City ne regrettera pas dans un premier temps, mais Benjamin Mendy va rapidement déchanter entre les blessures et désormais les déboires judiciaires. Quoi qu'il en soit, cela ne change rien au fait qu'en seulement une saison, l'AS Monaco va réaliser une plue-value de 44M€.

4) Victor Osimhen - Recruté 22M€, vendu 75M€ (+53M€)

Du côté du LOSC aussi Luis Campos a fait des miracles. Ainsi, en 2019, le club nordiste laisse filer Nicolas Pépé vers Arsenal (voir par ailleurs) et se retrouve donc en quête d'une nouvelle arme offensive. Le dirigeant portugais, qui a toujours un coup d'avance, décide alors de miser sur Victor Osimhen qui enchaîne les buts en Belgique avec Charleroi. Le Nigérian débarque ainsi pour 22M€ et va très rapidement s'imposer au LOSC. A tel point qu'après seulement une saison, Naples va sortir le chéquier et offrir 75M€ aux Dogues pour le transfert de Victor Osimhen dont la valeur aura donc augmenté de 53M€.

3) Anthony Martial - Recruté 5M€, vendu 60M€ (+55M€)

Luis Campos sait également aller piocher dans les équipes de jeunes de Ligue 1. Ainsi, en 2013, l'AS Monaco débourse 5M€ pour recruter Anthony Martial, grand espoir de l'OL. Au sein du club de la Principauté, le jeune attaquant va se révéler au point de convaincre Anthony Martial de verser 60M€ pour le recruter en 2015. Une somme qui aurait être encore plus importante si tous les bonus avaient été atteints. Cela représente tout de même une plus-value de 55M€.

2) Nicolas Pépé - Recruté 17M€, vendu 80M€ (+62M€)

C'est l'un des plus gros coup de Luis Campos. En 2017, il parvient en effet à devancer la concurrence pour recruter Nicolas Pépé qui flambe avec Angers. Pour cela, le LOSC débourse 17M€. Une somme non négligeable, mais l'investissement en vaudra la peine. Et pour cause, l'international ivoirien va rapidement confirmer tous les espoirs placés en lui et Arsenal lâchera 80M€ en 2019 pour le recruter. Les Dogues auront donc gagné 62M€ en deux saisons grâce à Nicolas Pépé.

Thomas Lemar has just 9 goals in 143 Atlético Madrid games after becoming Ligue 1's 6th biggest ever sale. Leaders (TM):🇫🇷 €180m | Kylian Mbappé🇫🇷 €80m | Aurélien Tchouameni🇨🇮 €80m | Nicolas Pépé🇳🇬 €75m | Victor Osimhen🇨🇴 €75m | James Rodríguez🇫🇷 €72m | Thomas Lemar — Get French Football News (@GFFN) June 24, 2022

1) Thomas Lemar - Recruté 4M€, vendu 72M€ (+68M€)

Lorsque l'on énumère les plus jolis coups de la carrière de Luis Campos, on ne pense immédiatement à Thomas Lemar. Et pourtant, en 2015, l'AS Monaco débourse 4M€ pour le recruter en provenance de Caen. Et après s'être imposé comme un titulaire indiscutable et un élément clé du titre acquis en 2017, Thomas Lemar rejoint finalement l'Atlético de Madrid en 2018 pour 72M€. En Espagne, le joueur français n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, mais les Monégasques ont tout de même réalisé un énorme coup.