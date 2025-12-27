Kylian Mbappé avec une vedette française, l'escapade à l'étranger !

Alexis Brunet

Alors que le Real Madrid ne reprendra la compétition que le 4 janvier prochain, Kylian Mbappé s’est offert une petite escapade à l’étranger. L’attaquant est allé assister au match entre le Maroc et le Mali pour soutenir son ami Achraf Hakimi qui participe à la CAN avec les Lions de l’Atlas. Le champion du monde 2018 s’est même affiché en tribune avec Jamel Debbouze.

Vendredi soir, le Maroc disputait son deuxième match dans la CAN face au Mali. Victorieux contre les Comores (3-0), les hommes de Walid Regragui ont cette fois concédé le nul 1-1. Une rencontre que n’a pas disputée Achraf Hakimi, toujours trop juste physiquement.

Mbappé en tribune pour soutenir Hakimi Face au Mali, le Maroc et plus précisément Achraf Hakimi ont pu compter sur le soutien de Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid était présent dans le stade Prince Moulay Abdallah pour encourager son ancien coéquipier du PSG, qui n’est donc malheureusement pas entré en jeu. L’attaquant portait pour l’occasion un maillot floqué au nom du numéro deux des Lions de l’Atlas.