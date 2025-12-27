Retrouvailles avec le PSG : Un ex vit une folie !

Le 31 mai dernier, le PSG écrasait l’Inter en finale de la Ligue des Champions (5-0). Une soirée historique, qu’a commenté Antoine Kombouaré sur M6. L’ancien joueur et entraîneur du club parisien est revenu sur cette soirée de folie, qu’il a également pu célébrer avec des supporters français.
Le PSG dans l’histoire. Au terme d’un parcours fantastique, le club parisien a atteint la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Dans une soirée exceptionnelle à Munich, la formation de Luis Enrique a marqué de son empreinte la compétition en écrasant l’Inter en finale (5-0).
Kombouaré a pris son pied
Tout supporter parisien se souvient de ce choc qui finalement, n’en aura pas été un tant la domination du PSG fût écrasante. Ancien joueur puis entraîneur à Paris, Antoine Kombouaré a quant à lui commenté cette finale de C1 pour M6. Auprès du Parisien, le Kanak se rappelle d’une folie vécue ce 31 mai 2025.
« C’était la fête et je la découvrais de l’autre côté »
« Derrière le PSG ? À 100 % ! En partant, j’avais croisé plein de supporters parisiens dans l’avion qui m’ont reconnu et bien mis dans l’ambiance. Dans la ville, c’était chouette avec des Italiens et des Français qui se croisaient sans animosité. Et il faisait super beau. C’était la fête et je la découvrais de l’autre côté », confie ainsi Antoine Kombouaré auprès du quotidien.