Retrouvailles avec le PSG : Un ex vit une folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, le PSG écrasait l’Inter en finale de la Ligue des Champions (5-0). Une soirée historique, qu’a commenté Antoine Kombouaré sur M6. L’ancien joueur et entraîneur du club parisien est revenu sur cette soirée de folie, qu’il a également pu célébrer avec des supporters français.

Le PSG dans l’histoire. Au terme d’un parcours fantastique, le club parisien a atteint la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Dans une soirée exceptionnelle à Munich, la formation de Luis Enrique a marqué de son empreinte la compétition en écrasant l’Inter en finale (5-0).

Kombouaré a pris son pied Tout supporter parisien se souvient de ce choc qui finalement, n’en aura pas été un tant la domination du PSG fût écrasante. Ancien joueur puis entraîneur à Paris, Antoine Kombouaré a quant à lui commenté cette finale de C1 pour M6. Auprès du Parisien, le Kanak se rappelle d’une folie vécue ce 31 mai 2025.