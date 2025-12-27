OM - Greenwood : Le gros coup à 50M€ !

Alexis Brunet

Cette saison encore, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’OM. L’Anglais affiche un très haut niveau sur les terrains et cela s’est remarqué. En effet, le site spécialisé Transfermarkt a mis à jour la valeur des joueurs de Ligue 1 et l’attaquant marseillais est dorénavant évalué à 50M€, soit une progression de 10M€.

La saison dernière, Mason Greenwood a fini meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Ousmane Dembélé. Très rapidement, l’Anglais s’est imposé comme le leader offensif de l’OM et cela continue cette année. L’attaquant marseillais a déjà trouvé la faille à 15 reprises en 22 matchs toutes compétitions confondues.

Greenwood est estimé à 50M€ Des performances de qualité de la part de Mason Greenwood qui lui ont valu une belle augmentation. En effet, en cette fin d’année, le site Transfermarkt a mis à jour les valeurs des joueurs de Ligue 1 et l’attaquant de l’OM a vu la sienne augmenter de 10M€. L’ancien Mancunien est désormais estimé à 50M€.