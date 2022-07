Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Sampaoli est confirmé, Longoria lâche une bombe dans le vestiaire

Publié le 1 juillet 2022 à 14h10 par Bernard Colas

Désireux d’avoir à sa disposition un effectif compétitif pour la nouvelle saison, Jorge Sampaoli ne serait pas satisfait du début du mercato estival et aurait pris la décision de quitter l’OM. Comme Marcelo Bielsa avant lui, l’Argentin pourrait ainsi prendre tout le monde de court en claquant la porte, un départ dont aurait déjà eu connaissance ses joueurs.

C’est la bombe du jour. Après avoir prévenu Pablo Longoria et Frank McCourt au cours des derniers mois concernant ses attentes sur le mercato, Jorge Sampaoli aurait décidé de mettre ses menaces à exécution. Sur Twitter , le journaliste Mohamed Bouhafsi a annoncé que l’Argentin ne devrait plus être l’entraîneur de l’OM dans les prochaines heures, une information confirmée dans la foulée par L’Équipe et RMC . En interne, le vestiaire aurait même été prévenu du départ de Sampaoli par Pablo Longoria en personne.

Sampaoli a prévenu les joueurs de l’OM

Journaliste à La Provence , Fabrice Lamperti a ajouté sur Twitter que Pablo Longoria avait déjà informé le groupe phocéen du départ de Jorge Sampaoli, qui semble donc inéluctable. Comme indiqué par plusieurs médias, l’Argentin serait insatisfait du début du mercato estival de l’OM, mais cela ne serait pas l’unique raison précise Lamperti. De son côté, Mohamed Toubache-Ter confirme que le vestiaire est déjà prévenu du changement d’entraîneur à venir, de quoi justifier l’entraînement décalé à ce vendredi après-midi alors que celui-ci était fixé dans la matinée.

Confirmation des infos des copains de @lequipe. C’est fini pour Jorge Sampaoli à l’ #OM. Le #MercatOM est une raison mais pas la seule. Pablo Longoria a annoncé la nouvelle aux joueurs. L’entraînement du matin a été décalé. @OMLaProvence — Fabrice Lamperti (@gouffa83) July 1, 2022

Longoria va rencontre Sampaoli