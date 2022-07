Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transferts, frictions... Longoria dit tout sur le départ de Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 17h30 par Amadou Diawara mis à jour le 1 juillet 2022 à 17h34

Ce vendredi après-midi, l'OM a annoncé le départ de Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse dans la foulée, Jorge Sampaoli a lâché toutes ses vérités sur l'éviction de l'entraineur argentin. Et comme l'a reconnu le président de l'OM, des frictions ont, en partie, provoquées le départ de Jorge Sampaoli.

Via un communiqué, l'OM a annoncé ce vendredi après-midi le départ de Jorge Sampaoli. Dans la foulée, Pablo Longoria était en conférence de presse. Et il n'a pas manqué de dévoiler les raisons du départ de l'entraineur argentin.

«On a décidé d’un commun accord de nous séparer avec Jorge Sampaoli»

« Vous avez la nouvelle d'aujourd'hui. Ce n’est pas une journée facile. On a décidé d’un commun accord de nous séparer avec Jorge Sampaoli. Je tiens à le remercier pour tous les moments vécus ensemble. C'est un ami et une personne qui s'est comportée de façon honnête » , a confié Pablo Longoria, avant d'en rajouter une couche.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

«On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles»

« Pour préparer une saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J'ai lu son communiqué. Il y avait de l'émotion et elle est partagée. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club. Il faut penser à la suite. On doit avoir de l'espoir. Il faut tout donner et continuer à faire grandir le projet » , a précisé Pablo Longoria dans des propos rapportés par RMC Sport .

«Le mercato, on attend toujours les cadeaux de Noël»