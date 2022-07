Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sort du silence après le départ de Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 17h15 par Axel Cornic mis à jour le 1 juillet 2022 à 17h25

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, Pablo Longoria a pris la parole pour s’expliquer au sujet de la séparation avec Jorge Sampaoli, qui semblait en désaccord avec la direction de l’OM. Le président a tenu à remercier le technicien argentin, qui a donc quitté son poste à un peu plus d’un mois de la reprise de la Ligue 1.

Jorge Sampaoli, c’est fini ! Alors que des tensions faisaient surface depuis quelques semaines, elles se sont confirmées ce vendredi avec l’annonce de l’Olympique de Marseille. « Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape » peut-on lire dans le communiqué publié par l’OM. « Le club va désormais entamer un nouveau cycle qui s’inscrira dans la continuité de la politique sportive mise en place par le président Pablo Longoria depuis son arrivée ».

« C'est un ami et une personne qui s'est comportée de façon honnête »

Justement, le président de l’OM a décidé d’organiser une conférence de presse, seulement quelques heures après l’officialisation du départ de Jorge Sampaoli. Réputé pour être très proche du technicien argentin, Pablo Longoria a tenu à le remercier pour le travail fait depuis son arrivée en mars 2021. « Vous avez la nouvelle d'aujourd'hui. Ce n’est pas une journée facile » a déclaré le président de l’OM. « On a décidé d’un commun accord de nous séparer avec Jorge Sampaoli. Je tiens à le remercier pour tous les moments vécus ensemble. C'est un ami et une personne qui s'est comportée de façon honnête ».

Sampaoli avait prévenu l'OM