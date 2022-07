Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Marcelino et De Zerbi, une piste improbable est activée pour oublier Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 17h00 par Axel Cornic

Comme son mentor Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille sur un coup de tête et Pablo Longoria se retrouve avec un dossier délicat à gérer, en plein mercato. Depuis l’annonce de son départ les noms des potentiels successeurs se succèdent et après Roberto De Zerbi ainsi que Marcelino, c’est une nouvelle piste qui est liée à l’OM.

Il ne manquait plus que ça. Alors que Pablo Longoria devait composer avec un mercato délicat, avec le besoin de remplacer les nombreux départs de cadres, un nouveau problème de taille lui est tombé dessus. Via un communiqué, l’Olympique de Marseille a en effet annoncé la séparation avec Jorge Sampaoli, avec qui les désaccords semblaient nombreux. Il faut désormais lui trouver un successeur, sachant que l’OM a déjà repris les entrainements et se prépare pour une saison importante, avec le retour en Ligue des Champions.

Le pari De Zerbi, et l’ancienne connaissance de Longoria

Deux candidats se sont rapidement détachés, puisque Foot Mercato a parlé d’une prise de contact avec Roberto De Zerbi, libre depuis la fin de son aventure au Chakhtar Donetsk. Du côté de Pablo Longoria on penserait plutôt à une vieille connaissance avec Marcelino, qu’il a côtoyé au FC Valence et qui également libre de tout contrat.

Contacts avancés avec Igor Tudor

Un autre nom vient de sortir dans ce qui s’annonce l’un des dossiers chauds des prochains jours, avec Igor Tudor, sans contrat depuis son licenciement à l’Hellas Verona. D’après les informations de Relevo, l’OM penserait à l’ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus, afin de remplacer Jorge Sampaoli. Des contacts avancés sont évoqués, avec Tudor qui sort d’une très bonne saison avec l’Hellas Verona qui a terminé la saison à une surprenante neuvième place de Serie A.