Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est déjà bouclé pour Igor Tudor

Publié le 2 juillet 2022 à 18h15 par Axel Cornic mis à jour le 2 juillet 2022 à 18h16

Tout semble aller très vite pour la succession de Jorge Sampaoli, dont le successeur semble être déjà trouvé avec Igor Tudor. Libre depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier, le Croate aurait déjà trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille et devrait diriger son premier entrainement dès ce lundi.

La comparaison avec le Paris Saint-Germain pourrait faire sourire. Alors que dans la capitale on travaille depuis plusieurs semaines sur le changement d’entraineur, l’Olympique de Marseille ne devrait pas mettre plus d’un week-end. Jorge Sampaoli parti ce vendredi, on annonce déjà l’arrivée d’Igor Tudor ce samedi, avec un contrat de deux ans qui est évoqué.

Transferts - OM : Griezmann, Milik, Mandanda… Voilà pourquoi Sampaoli claque la porte en plein mercato https://t.co/4LlSx4uSdc pic.twitter.com/ygLVj2Jcm5 — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Igor Tudor est le nouvel entraineur de l’OM

Tout semble effectivement se mettre en place pour le nouvel entraineur de l’OM. D’après les informations de Nicolo Schira, tout serait déjà bouclé et Igor Tudor serait donc un membre du club phocéen à part entière. Le journaliste confirme l’existence d’un contrat jusqu’en 2024, avec l’OM qui pourrait donc bientôt annoncer la nouvelle.

Un choix, d’innombrables questions

De nombreuses questions sont soulevées par ce choix. Si Igor Tudor sort d’une saison encourageante, avec une neuvième place de Serie A inespérée, il n’a pas d’expérience en Ligue des Champions, compétition que devra disputer l’OM la saison prochaine. C’est également un changement de style profond, puisque Tudor est beaucoup plus proche d’un Diego Simeone dans sa vision du football que d’un Marcelo Bielsa ou d’un Jorge Sampaoli.