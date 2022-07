Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà à quoi il faut s’attendre avec Igor Tudor, priorité pour remplacer Sampaoli

Publié le 2 juillet 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Avec le départ inattendu de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria doit maintenant se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Plusieurs noms circulent ces dernières heures pour venir remplacer l’Argentin, mais un candidat semble se détacher : Igor Tudor. L’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone pourrait rapidement débarquer à l’OM et des précisions ont été apportées sur son profil.

Ce vendredi, la nouvelle a surpris tout le monde. L’OM a en effet annoncé le départ de Jorge Sampaoli. Bien que l’Argentin avait encore un an de contrat, il a choisi de s’en aller, visiblement agacé par le recrutement estival opéré par son club. Voilà donc que Pablo Longoria est obligé de se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Présent en conférence de presse ce vendredi suite à ce départ de Sampaoli, Longoria expliquait à ce sujet : « On a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier ».

Tudor, priorité de Longoria

Qui sera alors le prochain entraîneur de l’OM ? A peine le départ de Jorge Sampaoli officialisé, plusieurs noms ont circulé à l’instar de Marcelino, Roberto De Zerbi ou encore Julien Stéphan. Mais actuellement, le favori pour prendre les commandes à l’OM serait Igor Tudor. Ancien entraîneur de l’Hellas Vérone, il est actuellement libre de tout contrat. Et son avenir pourrait donc s’écrire du côté de la Canebière.

Le contrat est déjà prêt à l’OM

Concernant l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, rien n’est encore officiel. Mais cela serait visiblement très bien engagé. En effet, selon les dernières informations du Parisien , un accord verbal serait proche d’être trouvé. Tudor serait d’ailleurs attendu ce lundi à Marseille pour y signer un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option avec l’OM.

« Son but est d’agresser les adversaires »