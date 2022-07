Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste déjà enterrée pour la succession de Sampaoli ?

Publié le 1 juillet 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Les pistes fusent depuis l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, qui n’est officiellement plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille. A l’étranger on assure que le grand favori serait Igor Tudor, libre de tout contrat depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier. En France, Foot Mercato parle plutôt de contacts avec Roberto De Zerbi, qui a dû mettre un terme à son aventure avec le Chakhtar Donetsk à cause de la guerre en Ukraine.

C’est un nouveau feuilleton qui démarre, en ce vendredi 1er juillet. Alors que les entrainements ont repris tout récemment et à un peu plus d’un mois de la 1ere journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a plus d’entraineur. Visiblement plus d’accord avec la direction prise par le club, Jorge Sampaoli a décidé de partir et il en a expliqué les raisons via une publication sur Instagram. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM » a écrit celui qui n’est donc plus l’entraineur de l’OM. « Je souhaite remercier Pablo Longoria et son équipe de travail de m'avoir fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci à tous les salariés du club de se donner à 100 % pour l’équipe. Merci aux supporters, car sans vous, rien n'aurait de sens ». Le plus dur commence, puisque Pablo Longoria doit désormais lui trouver un successeur.

Longoria est au travail pour trouver le remplaçant de Sampaoli

Rapidement un nom a fait surface, avec Roberto De Zerbi. Il faut dire que l’Italien est un prospect extrêmement intéressant et qui plus est, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Chakhtar Donetsk. Très rapidement après l’officialisation du départ de Jorge Sampaoli, Foot Mercato a annoncé des contacts entre l’OM et De Zerbi, qui pourrait faire un retour fracassant avec un club qualifié en Ligue des Champions.

De Zerbi veut prendre une année sabbatique

Cette piste n’a toutefois pas été confirmé à l’étranger. Plusieurs médias et spécialistes de mercato ont assuré qu’il n’y aurait rien entre De Zerbi et le club phocéen et c’est notamment le cas de Nicolo Schira, qui a également parlé d’approches de la part de l’Atletic Bilbao, Galatasaray et Bournemouth. Le technicien italien de 43 ans souhaiterait toutefois prendre une année sabbatique et devrait donc refuser toute offre.

Tudor, le grand favori

La piste la plus chaude actuellement, semble concerner un autre entraineur passé par la Serie A, avec Igor Tudor. Ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus, le Croate a hissé l’Hellas Verona jusqu’à une surprenante 9e place cette saison. Tout comme Jorge Sampaoli il a quitté son club suite à des désaccords avec les dirigeants et pourrait bien être son successeur, sur le banc de l’OM.