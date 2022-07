Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt réagit au départ de Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 18h45 par Axel Cornic

Après Pablo Longoria, c’est au tour de Franck McCourt de s’exprimer sur la grande nouvelle de la journée côté Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Jorge Sampaoli n’est en effet plus l’entraineur de l’OM, qui doit désormais lui trouver un successeur.

Le parallèle est assez troublant. Tout comme son mentor Marcelo Bielsa en 2015, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte de l’Olympique de Marseille, sauf que lui n’a pas laissé commencer la Ligue 1. Visiblement en désaccord avec sa direction, l’Argentin a décidé de mettre un terme à son aventure marseillaise, alors même qu’une participation à la Ligue des Champions avait été acquise lors de la dernière journée du championnat.

« Frank, c'est un gagnant. L'objectif est d'être plus grand et plus fort chaque année »

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, Pablo Longoria a rapporté la vision du propriétaire Franck McCourt sur ce départ de Sampaoli. « C'est la réaction de tout le monde. Une réaction de tristesse » a déclaré le président de l’OM. « Sa deuxième question a été : "c'est quoi la suite ?" Frank, c'est un gagnant. On cherche à être compétitif. L'objectif est d'être plus grand et plus fort chaque année ».

« Ce n'est jamais un échec, c'est la sincérité »