Mercato - OM : Tudor, De Zerbi, Stéphan… Longoria a choisi le successeur de Sampaoli

Publié le 2 juillet 2022 à 9h30 par Bernard Colas

Après le départ de Jorge Sampaoli officialisé ce vendredi par l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est en quête d’un nouvel entraîneur pour sa succession. Un temps favoris, Roberto De Zerbi et Marcelino sont aujourd’hui loin de la cité phocéenne, tout comme Julien Stéphan, dont le profil plaît au président phocéen. Pour l’heure, c’est bien Igor Tudor qui semble prendre la direction du Vélodrome après des contacts avancés entre les deux parties.

Alors que le communiqué du PSG se fait attendre pour le licenciement de Mauricio Pochettino, c’est finalement l’Olympique de Marseille qui a pris tout le monde de court ce vendredi en annonçant le départ de Jorge Sampaoli, quelques minutes après l’apparition des premières rumeurs sur le sujet. Arrivé à la tête de l’OM en février 2021, l’Argentin quitte donc la cité phocéenne en pleine préparation de la future saison, obligeant Pablo Longoria à vite réagir.

De Zerbi, Marcelino, Stéphan… Ces entraîneurs qui ne devraient pas venir à l’OM

Et le président de l’OM n’a pas traîné. Comme l’explique La Provence dans ses colonnes ce samedi, Pablo Longoria sonde le marché des entraîneurs depuis déjà deux semaines, preuve que le départ de Jorge Sampaoli se faisait sentir en interne ces derniers jours. Évoquée dès l’officialisation du club phocéen, la piste Roberto De Zerbi a bien été activée par Longoria, lui qui officiait au Shakhtar Donetsk et qui peut s’engager dans le club de son choix en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Toutefois, l’Espagnol aurait décidé de ne pas aller plus loin dans ce dossier, et il en est de même avec Marcelino. Libre après son départ de l’Athletic Club, le technicien de 56 ans connaît bien Pablo Longoria pour l’avoir côtoyé du côté du FC Valence et apparaissait comme le profil idéal pour succéder à Jorge Sampaoli, mais cette piste n’aurait jamais été exploitée. De même pour Julien Stéphan, qui sort d’une belle saison à la tête de Strasbourg. Le président de l’Olympique de Marseille aurait en effet décidé de se focaliser sur Igor Tudor, le favori aujourd’hui pour débarquer sur la Canebière.

Le favori, c’est Igor Tudor

D’après les informations divulguées par La Provence , Pablo Longoria a décidé de se tourner vers Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. Ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus et à la tête de l’Hellas Vérone la saison dernière, le Croate est libre et plaît aux dirigeants phocéens, et plus particulièrement à Pablo Longoria. Selon RMC , le président marseillais a été séduit par son jeu offensif cette saison avec Vérone et serait convaincu après de longues discussions avec l’ancien joueur. Désormais, le dauphin du PSG au terme de la saison écoulée en Ligue 1 va s’activer pour régler au plus vite ce dossier.

« Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine »