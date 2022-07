Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Antoine Griezmann, l’incroyable rêve de Sampaoli à l’OM

Publié le 2 juillet 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Ce vendredi, le divorce entre l’OM et Jorge Sampaoli a donc été officialisé. L’Argentin n’est plus l’entraîneur du club phocéen et cette décision fracassante s’expliquerait notamment par la déception de Sampaoli face au recrutement estival opéré par son club. Il faut dire que le désormais ex-entraîneur de l’OM avait de grands objectifs, à commencer par Antoine Griezmann.

La bombe a été lâchée ce vendredi. Dans un premier temps, c’est Mohamed Bouhafsi qui a annoncé que Jorge Sampaoli ne serait plus l’entraîneur de l’OM. Plusieurs médias ont ensuite confirmé l’information et le communiqué des Phocéens a fini par tomber. La rupture entre l’OM et l’Argentin a été officialisée. La raison de ce départ ? Sampaoli était très ambitieux sur le marché des transferts, réclamant des garanties que Pablo Longoria ne pouvait pas lui offrir.

Mercato - OM : Transferts, frictions... Longoria dit tout sur le départ de Sampaoli https://t.co/VGGgQUpry7 pic.twitter.com/kBZGrcwbaB — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Le rêve Griezmann

Ainsi, ce samedi, L’Equipe révèle que lors des discussions avec sa direction pour ce mercato estival, Jorge Sampaoli aurait notamment glissé le nom d’Antoine Griezmann. Actuellement, le Français est prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, mais il était question d’un possible départ sur ce mercato. A l’OM, Sampaoli aurait aimé en profiter pour accueillir Griezmann.

Un salaire impossible à assumer

Finalement, Antoine Griezmann devrait continuer à l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Il faut dire que le rêve de Jorge Sampaoli de le faire venir à l’OM était tout simplement impossible. La raison ? Son salaire brut mensuel de 1,8M€.