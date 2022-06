Foot - Mercato

Transferts : Antoine Griezmann, l’invité surprise du mercato d’été ?

Publié le 29 juin 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

À son retour sous la forme d’un prêt l’été dernier, le président de l’Atletico de Madrid se félicitait d’une telle opération. Et il y a encore quelques semaines, Enrique Cerezo affirmait qu’Antoine Griezmann sera un joueur de l’Atletico de Madrid la saison prochaine, lui qui est toujours prêté par le FC Barcelone. Néanmoins, la situation financière de l’Atletico sur le plan salarial pourrait changer la donne.

À l’été 2019, un an après avoir repoussé les avances du FC Barcelone pour prolonger son contrat à l’Atletico de Madrid, celui qui était entre temps devenu champion du monde avec l’Équipe de France a finalement fait le choix de rejoindre le Barça contre un joli chèque de 120M€, soit le montant de sa clause libératoire de l’époque. Néanmoins, malgré une première saison avec 15 buts inscrits toutes compétitions confondues, l’aventure blaugrana s’est compliquée pour Antoine Griezmann lors de sa deuxième saison.

L’Atletico veut garder Griezmann, mais…

De quoi pousser le FC Barcelone et la nouvelle direction du Barça présidée par Joan Laporta à pousser vers la sortie Antoine Griezmann. Un prêt d’un an avec une autre année en option était alors convenu en août dernier entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid avec notamment une option d’achat de 40M€. Les huit petits buts inscrits cette saison pourraient-ils pousser l’Atletico de Madrid à se séparer de Griezmann ? Pas vraiment selon le président de l’Atletico, Enrique Cerezo. « C'est un joueur de l'Atlético, il est sous contrat avec l'Atlético, il va continuer à l’Atlético ».

…Griezmann bloque l’enregistrement de Witsel

Néanmoins, il se pourrait que la donne ait drastiquement changé depuis la déclaration d’Enrique Cerezo au sujet de l’avenir d’Antoine Griezmann il y a à présent plusieurs semaines de cela. En effet, comme RMC Sport l’a souligné ce mercredi en reprenant les informations divulguées par les médias espagnols de Marca et de la Cadena COPE , l’Atletico de Madrid est face à une situation économique quelque peu délicate. Rien à voir avec la grosse dette du FC Barcelone qui s’élevait à 1,3Md€ en août dernier. Cependant, en raison du plafond instauré en Liga par les instances du football espagnol, le transfert d’Axel Witsel ne pourrait pas être bouclé pour le moment en raison du fait que l’Atletico ait atteint la limite des 100M€ de masse salariale. De quoi justifier la sortie médiatique de Cerezo sur le dossier Witsel dernièrement. « (Que manque-t-il avant que la signature d'Axel Witsel ne soit officielle ?) Il ne manque pratiquement rien, mais vous savez que ces choses prennent du temps. Nous devons attendre quelques jours ou quelques semaines et j'imagine que cela arrivera (l'officialisation) ».

Griezmann, la clé des maux financiers de l’Atletico et de l’officialisation de Witsel ?