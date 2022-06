Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Battles annonce du lourd pour cet été

Publié le 29 juin 2022 à 20h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse à l'occasion de la reprise de l'entraînement de l'ASSE, Laurent Battles, nouvel entraîneur de Verts, s'est prononcé sur son projet à la tête du club du Forez. Bien décidé à poursuivre son mercato, tout en s'appuyant sur son centre de formation, Laurent Battles annonce la couleur pour ses débuts à l'ASSE.

Après une saison chaotique, l'AS Saint-Etienne a été reléguée en Ligue 2 ce qui a engendré de grands changements en interne. A commencer par le départ de Pascal Dupraz qui aura échoué dans sa mission maintien et laisse donc son banc à Laurent Battles. Un an après avoir permis à Troyes de retrouver la Ligue 1, il tentera donc de rééditer cette performance, mais la saison débutera avec 3 points de retard après la sanction infligée par la LFP après l'invasion du terrain lors du barrage retour contre l'AJ Auxerre. Mais l'effectif aussi connaît un sérieux lifting puisque plusieurs joueurs en fin de contrat vont partir tandis que d'autres transferts sont attendus à l'image de ceux d'Adil Aouchiche ou encore Denis Bouanga. Et Laurent Battles confirme que ça risque de bouger sérieusement.

Battles ambitieux pour le mercato

Présent en conférence de presse, Laurent Battles a confirmé que ça devrait bouger cet été. « Je suis en train de rencontrer tous les joueurs un par un. Certains veulent rester, d'autres non, mais en attendant, chacun doit être dans une optique de travail. Ensuite, avec un centre de formation aussi performant, ce serait dommage de ne pas s'en servir largement. L'idée, c'est d'avoir une ossature de quinze joueurs expérimentés, avec notamment des éléments qui ont connu le haut de tableau de L2 et ont le super état d'esprit, comme les trois joueurs déjà recrutés, plus cinq ou six jeunes joueurs qui performeront dans la préparation. On a fait un vestiaire avec seulement des jeunes, mais il y a des casiers vides dans le vestiaire des pros : à eux d'aller les chercher ! », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

Un plan de jeu très clair

Dans la suite de son discours, Laurent Battles s'est également prononcé sur la tactique qu'il comptait adopter la saison prochaine : « On essaie de construire une équipe qui met énormément d'intensité pour récupérer vite le ballon et avoir la capacité technique de le garder plus que l'adversaire. On veut être le plus loin possible de notre but et le plus près de celui de l'adversaire. Ce qui sera déterminant sera l'animation qu'on va y mettre (a priori sur la base d'une défense à trois)... »

Déjà trois transferts bouclés

Dans cette optique, Laurent Battles peut déjà s'appuyer sur trois nouvelles à savoir les deux défenseurs Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ainsi que le milieu de terrain Dylan Chambost. Les trois joueurs sont arrivés libres et Laurent Battles connaît bien les deux derniers cités pour les avoir eus sous ses ordres à Troyes. Le renouveau de l'ASSE est lancé !