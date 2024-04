Tour de France : Evenepoel donne le verdict !

Arnaud De Kanel

A l'instar de Primoz Roglic et de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel était présent dans la chute collective survenue sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Victime de fractures à l'omoplate et à la clavicule, le Belge était très incertain pour le prochain Tour de France. Il a tenu à rassurer tout le monde la semaine passée, assurant qu'il sera bien présent au départ à Florence.

L'heure est venue pour Remco Evenepoel de découvrir le Tour de France. A 24 ans, le Belge a décidé de joueur le général cette année sur la Grande Boucle et dans l'espoir d'atteindre une forme optimale cet été, il avait coché le Tour du Pays Basque pour se préparer et se jauger face aux meilleurs. Or, il n'a pas échappé à la grosse chute de la quatrième étape et il y a laissé son omoplate et sa clavicule. Pas de quoi compromettre ses chances d'être au départ du Tour selon ses dires malgré l'inquiétude des observateurs.



«Je suis largement dans les temps»

Remco Evenepoel a rendu son verdict : il sera présent sur le Tour de France cet été. « Ça va mieux de jour en jour. J'ai pas mal souffert, surtout la première semaine, mais je sens que la douleur s'estompe. J'espère reprendre la préparation sur et hors vélo la semaine prochaine. Le Tour de France ? Je suis largement dans les temps. La seule chose qui va changer, c'est que je vais commencer la préparation une semaine plus tôt, sachant que j'ai aussi arrêté deux semaines plus tôt avec la chute. Il est toujours prévu que je fasse un camp d'altitude. Ensuite, en fonction de ma forme, je participerai au Dauphiné ou au Tour de Suisse, mais si tout va bien, le programme ne devrait pas bouger », a déclaré le Belge dans une vidéo publiée par la Soudal Quick-Step . Il reconnait avoir eu de la chance dans son malheur.

«Je n'ai pas à me plaindre»