Transferts - OM : C'est confirmé, voici le choix final d'Axel Witsel sur le mercato !

Publié le 27 juin 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel était partagé entre un transfert à l'OM ou à l'Atlético de Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que les Colchoneros tenaient la corde à la mi-juin selon nos informations, ils ont finalement remporté leur duel face aux Marseillais, comme l'a annoncé leur président Enrique Cerezo ce lundi.

En fin de contrat le 30 juin, Axel Witsel va quitter le Borussia Dortmund librement et gratuitement cette semaine. Conscient de la situation de l'international belge, l'OM a coché son nom et lancé des manoeuvres pour le recruter. Toutefois, le club phocéen a vu l'Atlético de Madrid lui faire face sur ce dossier. Et alors que d'autres écuries européennes étaient aussi sur les rangs, Pablo Longoria a disputé le duel final avec Enrique Cerezo - son prédécesseur chez les Colchoneros - pour Axel Witsel, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

🔴🗣️ Enrique Cerezo, presidente del Atlético, valoró el mercado de fichajes del equipo: Witsel, Griezmann, João Félix, Morata, el lateral derecho... https://t.co/G7oSrt3J9L — Diario AS (@diarioas) June 27, 2022

«Nous avons déjà un milieu de terrain : c'est Axel Witsel»

Selon nos informations du 16 juin, l'OM s'est parfaitement positionné sur le dossier Axel Witsel. A tel point que Pablo Longoria a séduit le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Toutefois, l'Atlético de Madrid a mis des arguments plus solides en avant. Alors qu'Axel Witsel a choisi deux offres - à savoir celle de l'OM et celle des Colchoneros - et mis de côté toutes les autres, Diego Simeone a pris l'avantage il y a une dizaine de jours. Et à en croire les indiscrétions de RTBF , de Relevo et de Fabrizio Romano, divulguées mardi dernier, l'Atlético de Madrid aurait remporté son bras de fer face à l'OM et serait en passe de finaliser le transfert d'Axel Witsel. Une information confirmée ce lundi par Enrique Cerezo, le président des Colchoneros .

«Comme vous le savez tous son transfert est pratiquement bouclé»

« S'il est primordial de recruter un arrière droit ? Et bien, nous avons déjà un milieu de terrain : c'est Axel Witsel. Comme vous le savez tous son transfert est pratiquement bouclé, et nous cherchons un arrière latéral » , a confié Enrique Cerezo dans des propos rapportés par AS , avant d'apporter davantage de précisions.

«Il ne manque pratiquement rien, nous devrons attendre quelques jours ou quelques semaines»