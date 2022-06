Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un appel du pied de Nice pour Steve Mandanda ?

Publié le 27 juin 2022 à 20h10 par Hugo Ferreira mis à jour le 27 juin 2022 à 20h12

Joueur le plus capé de l’OM avec 613 apparitions, Steve Mandanda pourrait bien partir lors du mercato estival. En effet, l’arrivée de Pau Lopez dans la cité phocéenne à grandement affecté le temps de jeu du Français, qui pourrait tenter une nouvelle aventure à 37 ans. En Ligue 1, l’OGC Nice s’intéresserait notamment à sa situation en plus du Stade Rennais, et Lucien Favre espère obtenir un renfort à ce poste.

L’idylle entre Steve Mandanda et l’OM semble toucher à sa fin. Arrivé dans la cité phocéenne en 2007, le Français y a passé toute sa carrière, excepté une pige d’un an à Crystal Palace durant la saison 2016-2017. Suite à l’arrivée de Pau Lopez à l'OM l'été dernier, le portier de 37 ans a passé une bonne partie de cette campagne sur le banc, et pourrait partir au cours des prochaines semaines. Une première destination se dégagerait déjà pour son avenir avec le Stade Rennais qui aurait rencontré, par le biais de Bruno Génésio, le portier de l'OM.

Nice s’intéresse à Mandanda

Steve Mandanda pourrait rebondir en Ligue 1 et ailleurs qu'à Rennes. Selon les informations de France-Bleu Provence , l’OGC Nice s’intéresse à la situation du portier de 37 ans. En effet, les Aiglons vont perdre Walter Benitez, qui s’est engagé librement en faveur du PSV Eindhoven, et pourraient chercher à attirer un joueur à ce poste, ce que souhaiterait le nouvel entraineur, Lucien Favre.

Favre veut un nouveau gardien