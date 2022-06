Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Favre lâche déjà une réponse à Galtier pour ces deux cracks de Nice

Publié le 27 juin 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne serait plus qu'à un pas du PSG, Christophe Galtier penserait à mettre Amine Guiri et Khephren Thuram dans ses bagages pour son vol vers Paris. Tout juste arrivé à Nice pour prendre place sur le banc de l'OGC Nice, Lucien Favre a fait clairement savoir lors de sa conférence de presse de présentation qu'il ne comptait pas laisser son prédécesseur emmener ses deux cracks au PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane ne sera pas le prochain entraineur du PSG. Alors que le coach français n'acceptera pas de prendre la succession de Mauricio Pochettino cet été, le grand favori pour s'assoir sur le banc parisien est Christophe Galtier. D'ailleurs, l'OGC Nice a déjà déniché le remplaçant de son entraineur, puisqu'il vient d'annoncer la signature de Lucien Favre, comme annoncé par Le 10 Sport.

🔴🎙 Suivez la présentation de Lucien Favre en direct https://t.co/xFJfWsEEql — OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2022

«Amine Gouiri et Khepren Thuram vont rester»

Pour étoffer l'effectif du PSG cet été, Christophe Galtier aurait aimé prendre deux cracks de l'OGC Nice avec lui. D'une part, le futur coach parisien souhaiterait faire le voyage vers Paris avec Amine Gouiri. D'autre part, selon les dernières informations de Saber Desfarges, Christophe Galtier voudrait également prendre Khepren Thuram dans ses bagages pour son vol Nice-Paris. Toutefois, Lucien Favre ne l'entend pas du tout de cette oreille.

«Un ou deux joueurs peuvent faire une différence énorme dans une équipe»