Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice de taille sur l'arrivée imminente de Galtier

Publié le 27 juin 2022 à 11h15 par Bernard Colas

Favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne sera pas à Nice ce lundi pour la reprise de l’entraînement des Aiglons, à l’inverse de Lucien Favre, présent pour rencontrer les joueurs. Le technicien français est de son côté attendu à Paris, avec l’espoir de voir Mauricio Pochettino quitter rapidement son poste.

Si le départ de Mauricio Pochettino ne fait plus aucun doute, l’officialisation tarde à tomber. Le PSG poursuit les discussions avec l’Argentin concernant ses indemnités de licenciement et celles de son staff, mais ce dossier a des répercussions directes sur l’OGC Nice. Christophe Galtier a en effet été choisi par le PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, tandis que Lucien Favre va prendre la place du technicien français chez les Aiglons comme annoncé par le10sport.com. Mais ce dimanche, L’Équipe expliquait que les Niçois étaient dans une situation inconfortable, ne pouvant officialiser l’arrivée du Suisse tant que le PSG ne boucle pas le dossier Galtier, et ce alors que la reprise de l’entraînement est fixée à ce lundi.

🚨 Lucien Favre sera présent demain au centre d'entraînement pour la reprise de l'OGC Nice.Il rencontrera ses joueurs, le suisse travaillerait déjà sur le mercato depuis un petit moment.#OGCNice pic.twitter.com/pIN5SXF8cu — NissActu 🦅 (@NissActu) June 26, 2022

Favre déjà à Nice, l’arrivée de Galtier au PSG ne fait plus de doute