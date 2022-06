Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert d’Axel Witsel est enfin bouclé

Publié le 21 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau

Axel Witsel semblait être à deux doigts de rejoindre l’OM. Le10sport.com vous avait fait part de l’attirance du Belge pour le projet sportif du club phocéen, tout comme de l’irruption de l’Atletico de Madrid dans cette course. Finalement, Witsel risque de snober Pablo Longoria et l’OM pour l’Atletico en y signant un contrat d’un an.

Bien qu’il ait été un élément incontournable du onze de départ de Jorge Sampaoli que ce soit en milieu défensif ou en tant que défenseur central sur la fin de saison, Boubacar Kamara a quitté l’OM par le biais de son statut d’agent libre. De quoi forcer la main au président Pablo Longoria pour qu’il s’active sur le marché des transferts afin de lui dénicher un successeur. Plusieurs noms sont liés à l’OM pour ce poste de milieu défensif et le10sport.com vous a révélé le 10 juin dernier que la piste Axel Witsel, libre de tout contrat depuis l’expiration de son bail au Borussia Dortmund cet été, était prise en considération à l’Olympique de Marseille. Au moment de la publication de nos informations exclusives, les discussions entre l’OM et le clan Witsel duraient déjà depuis deux semaines. Le dossier Witsel était même jugé comme étant prioritaire, et le projet sportif du club phocéen ne laissait pas insensible Axel Witsel bien qu’aucune réponse définitive n’avait à l’époque été donnée par l’international belge au président Pablo Longoria et aux dirigeants de l’OM.

Axel Witsel, set to sign with Atletico Madrid on a one-year contract as reported last Sunday. It was never a done deal with OM - just talks but Witsel is prepared to accept Atléti’s final proposal. ⚪️🔴 #AtletiDeal valid until June 2023. https://t.co/tMTNYi2hXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022

L’OM a finalement perdu la bataille pour Witsel qui va signer à l’Atletico pour un an !