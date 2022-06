Mercato - OM : Une grosse réponse tombe pour la succession de Kamara

Foot - Mercato - OM

A l’OM, on recherche toujours le successeur de Boubacar Kamara sur le marché des transferts. Cela ne devrait finalement pas être Axel Witsel, plus proche de l’Atlético de Madrid. Dernièrement, des rumeurs ont alors évoqué un possible intérêt pour Lucas Torreira, qui appartient aujourd’hui à Arsenal. Il n’en serait finalement rien…

Avec le départ de Boubacar Kamara, qui s’est engagé librement à Aston Villa, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau milieu de terrain défensif. Une priorité pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Reste donc à trouver l’heureux élu. Cela aurait pu être Axel Witsel. Arrivant au terme de son contrat à Dortmund, le Belge semblait proche de s’engager avec l’OM. Mais au dernier moment, c’est l’Atlético de Madrid qui aurait repris l’avantage. De quoi alors pousser Longoria à se pencher sur d’autres noms pour ce rôle de 6.

Olympique Marseille have explored potential loan deal for Bryan Gil, he's in the list - but it's still not close as depends on conditions of the deal with Spurs ⚪️🔵 #OMNo talks for Lucas Torreira as of today - Uruguayan midfielder is expected to leave Arsenal this summer. #AFC