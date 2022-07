Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dévoile le prix du départ de Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 20h00 par Axel Cornic

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de la séparation avec Jorge Sampaoli, qui n’est plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille. Pour rappel, le contrat de l’Argentin courait jusqu’en juin 2023 et avait un salaire annuel autour des 4M€.

Ce 1er juillet 2022 marque le début d’un nouveau projet à l’Olympique de Marseille. Ce n’est en effet plus Jorge Sampaoli qui dirigera l’équipe, puisque le club a annoncé via un communiqué publié ce vendredi une séparation, survenue après des désaccords sur le recrutement estival. L’OM et surtout son président Pablo Longoria semblaient pourtant fonder d’énormes espoirs sur la suite du projet Sampaoli, avec notamment une qualification en Ligue des Champions acquise sur le fil à la fin de la saison.

« Jorge Sampaoli est parti en Monsieur, comme il est arrivé »

Dans une conférence de presse organisée ce vendredi, Pablo Longria a abordé en long et en large le départ de Jorge Sampaoli, précisant notamment que lui et son staff ont décidé de ne pas percevoir d’indemnités. « Il a renoncé à tous ses contrats » a déclaré Longoria, d’après des propos rapportés par RMC Sport . « Il est parti en Monsieur, comme il est arrivé. Il a eu un respect énorme pour le club ».

« Toutes les personnes qui sont arrivés avec Jorge ont pris la même méthodologie »