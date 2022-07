Foot - Mercato - OM

Mercato : Les 5 défenseurs les plus chers de l’histoire de l’OM

Publié le 2 juillet 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

C'est officiel, l'OM a réalisé un joli coup sur le mercato en enrôlant le très prometteur défenseur du Havre Isaak Touré. Pour cela, le club phocéen a déboursé 5,5M€, hors bonus, ce qui place l'international U19 dans le top 10 des défenseurs les plus chers de l'histoire de l'OM. Une belle performance à seulement 19 ans. D'autant plus qu'il n'est pas si loin du top 5 que Le 10 Sport vous propose de découvrir.

5) Pol Lirola - 2021 - 6,5M€

Conscient de la nécessité de recruter un latéral droit, Pablo Longoria obtient le prêt de Pol Lirola durant le mercato d'hiver en janvier 2021. Et le joueur espagnol n'a pas perdu de temps pour démontrer l'étendue de son talent. En fin de saison, l'OM ne lève toutefois pas son option d'achat dans l'optique de négocier un rabais, ce que Pablo Longoria va réussir à obtenir. En effet, Pol Lirola s'engagera finalement pour 6,5M€ avec le club phocéen, mais lors de sa première saison complète à l'OM, il ne retrouvera pas son meilleur niveau.

4) Jordan Amavi - 2018 - 10M€

Le début de l'ère McCourt se trouve rapidement confronté à un problème dans son effectif : le poste de latéral gauche. Licencié en novembre 2017, Patrice Evra laisse son poste vacant à Jordan Amavi. L'ancien Niçois est prêté par Aston Villa lors du mercato précédent et compte tenu de la situation, l'OM le recrutera définitivement l'été suivant pour 10M€. Une somme qui correspond aux prix du marché des latéraux, mais Jordan Amavi peinera à s'imposer à Marseille au point d'être prêté six mois à l'OGC Nice en janvier 2022. Un prêt non concluant.

Je suis très heureux de prolonger a l’Olympique de Marseille ! 4 ans de plus dans ce grand club !! Merci au président et au coach de me faire confiance. Merci à vous supporters pour la force que vous me donnez !! Allez l'OM !! 🤍💙 #TeamOM #JA18 pic.twitter.com/bAlrKwjLOj — Jordan Amavi (@JordanAmavi) May 7, 2021

3) Leonardo Balerdi - 2021 - 11M€

En quête de renforts défensifs afin de densifier la rotation dans l'axe, André Villas-Boas jette son dévolu sur Leonardo Balerdi qui débarque sous la forme de prêt en provenance du Borussia Dortmund. D'abord en difficulté, l'Argentin va profiter de l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc et de son système à 3 axiaux pour bénéficier d'un temps de jeu important. Ce qui sera suffisant pour convaincre l'OM de lever son option d'achat en fin de saison pour environ 11M€.

2) Daniel Van Buyten - 2001 - 11,5M€

Pour trouver traces du deuxième défenseur le plus cher de l'histoire de l'OM, il faut remonter très loin de le temps. En effet, en 2001, le club phocéen n'hésite pas à lâcher 11,5M€ pour recruter Daniel Van Buyten en provenance du Standard de Liège. Une somme très importante pour l'époque, mais l'OM ne regrettera pas son investissement. Et pour cause, le défenseur belge va s'imposer comme un chouchou du Stade Vélodrome, notamment grâce à son impact physique mais également sa capacité à marquer des buts. En 98 matches, Van Buyten va effectivement trouver le chemin de filets à 15 reprises. Ce qui est loin d'être négligeable pour un défenseur central.

1) Duje Caleta-Car - 2018 - 19M€

Le défenseur le plus cher de l'histoire de l'OM, c'est lui ! En 2018, le club phocéen n'hésite pas à lâcher 19M€ pour attirer Duje Caleta-Car en provenance du RB Salzbourg. Un transfert qui correspond à la stratégie du projet McCourt, à savoir recruter des joueurs à fort potentiel afin d'envisager une plus-value à la revente. Cependant, l'international croate connaît un passage mitigé à l'OM qui a désormais peu de chance de récupérer une somme qui s'approche de son investissement.