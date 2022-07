Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive se prépare pour Mauro Icardi

Publié le 2 juillet 2022 à 10h00 par Hugo Ferreira

Mauro Icardi est l’une des grandes déceptions du Paris Saint-Germain ces dernières années. Redoutable devant les cages sous le maillot de l’Inter, l’Argentin montrait également de bonnes choses à son arrivée au PSG. Cependant, celui-ci est désormais en grande difficulté, et n’arrive plus à convaincre. Monza aimerait alors l’attirer cet été et serait prêt à attendre la fin du mercato pour persuader le club de la capitale de le céder en prêt.

Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale. S’il avait pourtant montré des choses intéressantes lors de son premier exercice en France, le joueur de 29 ans a vu son efficacité chuter, au point de ne trouver le chemin des filets qu’à 5 reprises en 30 apparitions cette saison. Une situation qui ne convient pas au PSG. L’Argentin n’entre plus dans les plans, et les Parisiens veulent s’en séparer. Une première porte de sortie aurait même été trouvée pour Icardi, puisque Monza s’intéresse à lui.

Monza veut croire à l’arrivée d’Icardi

Pour sa première saison en Serie A, Monza veut frapper fort. Les Italiens veulent bâtir un effectif capable de s’installer durablement dans cette division, et ciblent Mauro Icardi pour renforcer leur attaque. Une piste totalement validée par Silvio Berlusconi : « Ce serait une grande opportunité de l'avoir à Monza. Imaginez l’histoire s'il marquait contre l'Inter. Peut-être... mais ne me laissez pas aller plus loin : j’ai confiance en Galliani » a-t-il confié à Mediaset . Et le propriétaire du club a des raisons d’avoir confiance ! En effet, le président Adriano Galliani possède de bonnes relations avec Wanda Nara, épouse et agent de l’Argentin, et n’a pas fermé la porte à ce transfert ces derniers jours : « Icardi ? Je ne me souviens pas avoir dit "c'est impossible"... » . Une opération qui pourrait cependant ne voir le jour que lors des ultimes instants du mercato estival.

Monza espère un geste de la part du PSG

La signature de Mauro Icardi ne sera toutefois pas une chose aisée pour Monza. En effet, si le Paris Saint-Germain souhaite se débarrasser de lui, il faudra faire une offre convaincante pour s’octroyer ses services, et son important salaire sera difficile à prendre en charge pour un club qui découvre l’élite. Toutefois, les Italiens ne seraient pas pressés dans ce dossier. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani espèrent que si l’attaquant de 29 ans n’a toujours pas trouvé de porte de sortie à la fin du mercato, alors le PSG sera ouvert à un prêt en contribuant au payement du salaire d’Icardi.

