Mercato - PSG : La presse espagnole jette un froid sur le transfert de Neymar

Publié le 2 juillet 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Neymar pourrait ne pas s’éterniser au PSG au vu des multiples rumeurs fusant dans la presse au niveau d’un éventuel départ de la star auriverde du club de la capitale. Le FC Barcelone et des cadors de Premier League sont annoncés comme potentielles destinations. Cependant, la presse espagnole calme le jeu en expliquant que le feuilleton Neymar serait tout bonnement au point mort.

Neymar et le PSG, la fin d’une idylle qui vire à un divorce ? En raison de la volonté totalement assumée par le président Nasser Al-Khelaïfi au Parisien de mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes, l’avenir de la star auriverde au sein du club de la capitale semble s’écrire en pointillés. Et ce, bien qu’au 1er juillet la clause présente dans son contrat qui courrait jusqu’en juin 2025 s’est activée pour le lier au PSG jusqu’à l’été 2027 comme le10sport.com vous l’a révélé l’année dernière.

Un divorce entre le PSG et Neymar ?

Néanmoins, le courant ne passerait plus entre le PSG et le clan Neymar. L’occasion pour Le Parisien d’affirmer qu’une séparation ne déplairait certainement pas aux deux parties, à condition que les conditions soient réunies du point de vue du Brésilien. En effet, d’après le quotidien de la capitale, le numéro 10 du PSG refuserait de régresser sportivement parlant et ne voudrait pas rejoindre un club qui ne lui permettrait pas d’atteindre ses objectifs. De quoi « enterrer » la piste Newcastle où il a cependant été interpellé par un de ses compatriotes brésiliens.

Neymar est interpellé à Chelsea et à Newcastle par deux compatriotes brésiliens

En tout début de semaine, lorsque les rumeurs concernant un éventuel transfert de Neymar commençaient à fuser, Thiago Silva profitait d’une interview avec un média brésilien afin d’inviter son ancien coéquipier au PSG à le rejoindre à Chelsea. « Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations » . Pour le podcast Cast FC , Joelinton a lui aussi interpellé Neymar en expliquant profiter de son lien avec Bruno Guimarães pour qu’il prenne la route de Newcastle. « Nous pouvons lui faire une place bien sûr. C’est une idole, il est énorme dans le monde du football. L’invitation est faite. Ney, si tu écoutes cela, tu peux venir. Je peux courir pour toi. J’espère que l’entraîneur va l’appeler. Le numéro 10 est là et l’attend. Je vais envoyer un message à Bruno (Guimaraes). Bruno a son contact, il peut lui envoyer un message invitant Neymar à jouer ici ».

Manchester United, Newcastle et Chelsea… Un feuilleton au point mort !

Passé sous pavillon saoudien en octobre 2021, Newcastle dispose des ressources financières afin d’assumer une belle indemnité de transfert et surtout, les revenus colossaux perçus par Neymar au PSG, à savoir 36M€ à l’année. 90min a affirmé ces dernières heures que des intermédiaires auraient pris la température auprès de Manchester United, Manchester City, Chelsea ainsi que Newcastle en leur faisant savoir que l’attaquant du PSG serait disponible sur le marché des transferts. L’occasion pour AS d’en rajouter une couche en confirmant que les présences des Blues , des Magpies et des Red Devils dans la course à la signature de Neymar. Cependant, le quotidien madrilène a confié ce samedi que le feuilleton se serait arrêté net ces dernières heures et qu’en l’état, l’avenir de Neymar s’écrivait au PSG.

