Mercato - PSG : Messi a pris position pour le transfert de Neymar

Publié le 2 juillet 2022 à 13h15 par Hugo Ferreira

Après 5 saisons au Paris Saint-Germain, Neymar ne fait plus l’unanimité. En effet, les blessures à répétition de l’international brésilien, couplées à ses performances moyennes cette saison, ne plaisent pas au club de la capitale, qui serait prêt à s’en séparer. Cependant, du côté du PSG, Lionel Messi ne le verrait pas du même oeil concernant l'avenir de Neymar.

Acheté pour 222M€ en 2017, Neymar était censé marquer le début d’une nouvelle ère au Paris Saint-Germain. Toutefois, l’international brésilien n’a toujours pas réussi à mener les siens jusqu’à la victoire finale en Ligue des champions, et les supporters s’impatientent. De plus, l’attaquant subit régulièrement de longues blessures, et manque de nombreux matchs. Une situation qui ne plait pas non plus à la direction du PSG.

Neymar pourrait quitter le PSG

L’avenir de Neymar est aujourd’hui assez incertain. En effet, s’il sera difficile de trouver un point de chute au Brésilien en raison de son salaire très important, le Paris Saint-Germain serait tout de même ouvert à une vente, et le joueur de 30 ans possède des prétendants. Newcastle ou Chelsea s’intéressent notamment à lui, cependant, Lionel Messi espère que cette opération n’aura finalement pas lieu.

Messi ne veut pas que Neymar parte