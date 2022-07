Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a allumé la mèche pour son transfert, Neymar a l’embarras du choix

Publié le 2 juillet 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain, Neymar pourrait bel et bien faire ses valises. Néanmoins, et ce bien que Chelsea par le biais de Thiago Silva, ait publiquement postulé pour un éventuel transfert du numéro 10 du PSG, le Brésilien aurait d’autres possibilités en Angleterre, mais aussi aux quatre coins de l’Europe.

Contrairement à Kylian Mbappé pour qui la prolongation de contrat signée en mai dernier lui assure un avenir au PSG la saison prochaine, celle de Neymar en mai 2021 et ce, malgré la clause activée le 1er juillet pour un contrat jusqu’en juin 2027 révélée par le10sport.com le 10 mai 2021, n’aura sans doute pas le même pouvoir. Depuis quelques jours, il est question d’un départ de Neymar, que ce soit par la résiliation de son contrat comme El Pais l’a fait savoir mardi ou via un transfert sec.

L’option Chelsea pour le transfert de Neymar

Quelle destination pour Neymar, lui qui dispose d’un joli salaire annuel de 36M€ et d’un contrat d’une durée de cinq ans au PSG ? La Premier League en raison de sa puissance financière et de son attrait sportif pourrait être la réponse aux maux du PSG pour son transfert. D’autant plus que son ancien capitaine au Paris Saint-Germain, en la personne de Thiago Silva l’a interpellé en début de semaine pour qu’il signe en faveur de Chelsea en cas de départ du PSG.

A Neymar exit from PSG is looking more and more likely as a number of clubs have been contacted over a possible transfer. 🤯 — 90min (@90min_Football) July 1, 2022

Ses services proposés en Premier League, mais Neymar pourrait être vendu ailleurs