Mercato : C'est déjà réglé pour un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Publié le 4 juillet 2022 à 15h10 par La rédaction

Un an après être revenu à Manchester United, Cristiano Ronaldo en a vu assez et souhaiterait de nouveau changer d’air cet été. Si les Red Devils ne veulent pas s’en séparer, le clan du Portugais s’activerait pour lui trouver une porte de sortie, mais celle menant au Real Madrid devrait rester fermée.

Il y a un peu moins d’un an, Cristiano Ronaldo faisait son retour à Manchester United, club qui l’a révélé et qu’il avait quitté 12 ans plus tôt. Mais l’histoire d’amour pourrait bien prendre fin définitivement cet été. Le Portugais n’est pas satisfait des ambitions mancuniennes et souhaite jouer la Ligue des champions, alors qu’il a fêté il y a quelques mois ses 37 ans.

Des relations tendues

Une chose est sûre, Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire son retour au Real Madrid, d’après les informations de Marca . S’il avait envisagé cette option l’année dernière, les Merengue avaient directement refusé, chose que le Portugais aurait toujours en travers de la gorge. Les deux parties n’ont pas été en contact dans de ce mercato estival et les choses ne devraient pas évoluer en ce sens. Pour Cristiano Ronaldo, il faut donc regarder ailleurs.

Le groupe avant tout

Après l’échec du dossier Kylian Mbappé, les Madrilènes souhaitent mettre en avant le groupe et ne pas privilégier les individualités indique le quotidien espagnol. Reste à savoir si le clan Ronaldo parviendra à lui trouver une destination. Avec ses émoluments, peu de clubs peuvent aujourd’hui s’offrir le luxe de recruter le quintuple Ballon d'Or.