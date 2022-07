Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor peut faire une croix sur cet attaquant pour l'OM

Publié le 4 juillet 2022 à 14h15 par Hugo Ferreira

Désireux de réaliser un grand mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà inscrit plusieurs noms sur ses tablettes. En attaque, Luis Sinisterra, très en vue au Feyenoord, serait notamment ciblé. Toutefois, l’ailier colombien ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne, puisque celui-ci se rapprocherait de Leeds, avec qui il aurait déjà un accord.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille semble enfin lancé. En effet, cette dernière semaine, Isaak Touré a rejoint le club en provenance du Havre, l’option d’achat de Matteo Guendouzi a été levée, tandis que Jorge Sampaoli a quitté le club, et devrait être remplacé par Igor Tudor très prochainement. D’autres changements sont espérés dans l’effectif, et l’OM souhaite suffisamment se renforcer pour être compétitif en Ligue des champions. Une cible avait notamment été identifiée aux Pays-Bas.

L’OM s’intéresse à Sinisterra

L’Olympique de Marseille a déjà étudié de nombreux profils afin de renforcer son secteur offensif, notamment Luis Sinisterra. Auteur de 23 buts et 14 passes décisives en 49 rencontres avec Feyenoord cette saison, l’international colombien aurait tapé dans l’œil de la cellule de recrutement phocéenne, qui a pu le voir à l’œuvre en Ligue Europa Conférence. Lors du match aller, le joueur de 23 ans avait effectivement été impliqué sur 2 des 3 buts néerlandais. Toutefois, Sinisterra devrait plutôt prendre le chemin de l’Angleterre.

Sinisterra va signer à Leeds