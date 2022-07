Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L’OM tient le remplaçant de Sampaoli et s'enflamme pour sa trouvaille

Publié le 4 juillet 2022 à 18h00 par Jules Kutos-Bertin

A peine deux jours après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, l’OM lui a déjà trouvé un remplaçant. Igor Tudor, libre de tout contrat, a signé un contrat de deux saisons avec le club olympien. Frank McCourt, le président de l’OM, lui a souhaité la bienvenue et n’a pas manqué de remercier Sampaoli.

Au soir de la 38ème journée de Ligue 1 entre l’OM et Strasbourg, la qualification au bout du suspense des Olympiens en Ligue des Champions semblait avoir scellée l’avenir de Jorge Sampaoli. Si le technicien argentin avait laissé planer le doute à plusieurs reprises sur son futur, il n’avait aucune raison de quitter son poste. Mais lors de son passage en France, Sampaoli a prouvé de nombreuses fois qu’il n’était comme aucun autre entraîneur.

Igor Tudor, le choix de Longoria

Samedi dernier, l’OM a officialisé la nouvelle. Après un an et demi de collaboration, Jorge Sampaoli quitte Marseille. Les raisons concernaient le mercato trop léger de l’OM et le manque d’ambitions du club. Sans trembler, Pablo Longoria s’est d’emblée penché sur le nom de son successeur. Roberto De Zerbi, Marcelino, Igor Tudor, plusieurs noms sont revenus mais c’est le dernier qui a eu les faveurs du président de l’OM. Ce lundi, le club olympien a annoncé officiellement l’arrivée de l’entraîneur croate. Libre de tout contrat, Igor Tudor s’est engagé pour deux ans avec l’OM.

Frank McCourt dit au revoir à Sampaoli

Au moment d’annoncer l’arrivée du nouvel entraîneur de l’OM, Frank McCourt, le propriétaire du club, a dit un dernier au revoir à Jorge Sampaoli. « Aujourd'hui, l'OM est dans une situation plus solide grâce au leadership du président Pablo Longoria. En collaboration avec Jorge Sampaoli, qui avait également rejoint le club l'année dernière à un moment difficile, ils ont tous deux travaillé sans relâche pour libérer le potentiel de l'équipe. Alors que Jorge passe la main, je lui souhaite bonne chance et je lui exprime ma gratitude pour ce qu'il a fait, avec les joueurs et les supporters du club, pour amener l'OM vers une nouvelle étape passionnante. Cette saison, nous allons faire face à un nouveau et beau défi, puisque le club retrouve la Ligue des champions. Nous sommes déjà passés par là, et nous en connaissons les exigences. Nos fondations reposent sur la confiance en nos joueurs et en notre projet, et nous avons besoin de dirigeants qui partagent notre vision et comprennent les attentes de nos supporters », a confié l’Américain dans un communiqué publié sur le site du club.

