Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien joueur d'Igor Tudor interpelle déjà l'OM pour un transfert

Publié le 4 juillet 2022 à 9h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 juillet 2022 à 10h30

Choisi par Pablo Longoria pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor va s’engager avec l’OM ce lundi avant de diriger sa première séance d’entraînement. Le Croate va rapidement devoir s'activer sur le mercato pour renforcer son effectif, et il n’est pas exclu de le voir miser sur d’anciens protégés à lui. Cela pourrait notamment être le cas d’Adrien Tameze, actuellement à l'Hellas Vérone, qui ne ferme pas la porte au club phocéen.

Alors que l’OM a rapidement officialisé le départ de Jorge Sampaoli vendredi, Pablo Longoria n’a pas traîné pour régler sa succession. Igor Tudor a été choisi par le président phocéen pour remplacer l’Argentin, et la fin de ce court feuilleton interviendra ce lundi. L’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone va parapher un contrat de deux ans avant de diriger sa première séance d’entraînement, et préparer le mercato estival au côté de Pablo Longoria. Selon la presse italienne, Igor Tudor pourrait miser sur d’anciens joueurs à lui, à l’instar de Giovanni Simeone. De son côté, Adrien Tameze, un autre joueur de l'Hellas Vérone, reconnaît qu’il pourrait se montrer ouvert à l’idée de signer à l’OM si Tudor venait à l’appeler.

« Marseille ? Il y a parfois des opportunités qui arrivent »

« Marseille reste Marseille. Je me sens très bien en Italie, ce n’est pas dans mes plans de revenir en France, mais il y a parfois des opportunités qui arrivent , confie Adrien Tameze dans La Provence. Un coach que je pourrais suivre n’importe où ? Non, mais Marseille ce n’est pas n’importe où ! (Rires) Je parle avec des équipes en Italie, ce n’est vraiment pas d’actualité. Mais c’est vrai que si le coach m’appelle, je réfléchis. » Il faut dire qu’Igor Tudor a laissé de bons souvenirs au milieu de 28 ans, passé par l’OGC Nice.

« Il m’a beaucoup fait progresser à titre personnel »

« Il m’a beaucoup fait progresser à titre personnel, mais je ne suis pas le seul dans ce cas. C’est un coach qui est proche de son effectif, qui donne beaucoup d’énergie et de confiance , explique Adrien Tameze dans les colonnes de La Provence . Personnellement, le coach m’a énormément aidé au niveau mental. C’est quelqu’un qui a l’expérience des grands joueurs. Quand il donne un conseil, il fait toujours référence à sa carrière. Il nous a par exemple beaucoup parlé de Cristiano Ronaldo quand il l’a côtoyé à la Juve. Forcément, on écoute et on a envie de suivre. En tout cas, ça m’a beaucoup aidé. Il a une force et une détermination qu’il arrive à transmettre à ses joueurs. »

Mercato - OM : Igor Tudor débarque avec un champion du monde à l’OM https://t.co/P4h9YTGn0S pic.twitter.com/744cUalCZs — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Avec Igor Tudor, « ça va travailler dur » à l’OM