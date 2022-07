Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : À peine arrivé, Igor Tudor prépare le mercato estival

Publié le 4 juillet 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Alors qu’il sera officiellement nommé à la tête de l’OM ce lundi en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor va devoir rapidement prendre ses marques dans la cité phocéenne afin de préparer la nouvelle saison. Le Croate, arrivé ce week-end à Marseille, a déjà eu l’occasion de parler des prochaines échéances avec Pablo Longoria, à commencer par le mercato estival.

Dans les prochaines heures au plus tard, l’Olympique de Marseille aura un nouvel entraîneur. Suite au départ de Jorge Sampaoli, qui n’était plus sur la même longueur d’onde que Pablo Longoria, le club phocéen a rapidement rebondi en se tournant vers Igor Tudor. À la tête de l’Hellas Vérone la saison dernière, le Croate a séduit en Italie et s’apprête donc à entamer un nouveau challenge. Mais avant de penser à la prochaine saison, l’OM doit se concentrer sur le mercato estival.

Mercato - OM : Igor Tudor débarque avec un champion du monde à l’OM https://t.co/P4h9YTGn0S pic.twitter.com/744cUalCZs — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Tudor et Longoria ont parlé mercato

Un mercato dans lequel Igor Tudor aura bien évidemment son mot à dire comme l’explique La Provence . Arrivé tard ce samedi à Marseille, l’ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus a rencontré les dirigeants de l’OM dimanche en fin de matinée afin de préparer les documents relatifs à la signature de son contrat de deux ans mais également pour évoquer le mercato en cours. Si Igor Tudor devrait se montrer moins exigeant que Jorge Sampaoli sur ce point, le Croate devrait tout de même attendre quelques renforts de taille, susceptibles de remplacer William Saliba ou encore Boubacar Kamara.

L’OM va boucler l’arrivée d’Igor Tudor ce lundi