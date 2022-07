Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Déjà un premier très gros coup pour Tudor sur le mercato ?

Publié le 4 juillet 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Successeur de Jorge Sampaoli, Igor Tudor va rapidement réclamé des nouveaux renforts à Pablo Longoria. Et pour cause, l'arrivée d'un nouvel entraîneur bouleverse toujours la hiérarchie en place au sein d'un effectif. Et l'OM n'échappera pas à la règle.

C'est désormais officiel, Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de l'OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria n'a pas perdu de temps et a rapidement misé sur Igor Tudor. Le technicien croate était sans club depuis son départ de l'Hellas Vérone en mai dernier, et l'OM a donc décidé de sauter sur cette opportunité afin que son banc ne reste pas libre trop longtemps. Et cela va bien évidemment avoir un impact sur le mercato.

Simeone dans les valises de Tudor ?

Et un nom commence à circuler à savoir celui de Giovanni Simeone. Et pour cause, le fils de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid était visé par l'OM dans le passé et a brillé sous les ordres d'Igor Tudor la saison dernière à l'Hellas Vérone. Le journaliste Thierry Cros soumet donc cette hypothèse.

Mercato - OM : Les joueurs savent à quoi s'attendre avec Igor Tudor, successeur de Sampaoli https://t.co/LMdKt892H1 pic.twitter.com/Q9wf4CrxEK — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

«L'équipe de Tudor cherchait rapidement la verticalité, avec un attaquant comme Simeone»