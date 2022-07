Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé, Tudor préparerait du lourd

Publié le 3 juillet 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Quelques heures après l'annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a rapidement identifié son successeur puisqu'il s'agit d'Igor Tudor qui va devenir le cinquième entraîneur de l'ère McCourt. Et le technicien croate va rapidement devoir s'activer sur le mercato pour renforcer son effectif.

Vendredi, Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l'OM de manière assez soudaine. Toutefois, Pablo Longoria avait déjà tout anticipé puisque lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée, le président marseillais a assuré avoir « un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine ». Et le mystère a rapidement été levé puisqu'il s'agit d'Igor Tudor. Libre depuis son départ de l'Hellas Vérone, le technicien croate va donc succéder à Jorge Sampaoli et signer un contrat de deux ans à l'OM.

Tudor débarque avec 4 personnes dans son staff

Et selon les informations de L'EQUIPE , Igor Tudor ne va pas débarquer seul puisqu'il sera accompagné de quatre personnes dans son staff. Si leur identité n'a pas filtré, un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyste vidéo vont débarquer. Et ce n'est pas tout, puisque l'arrivée d'un cinquième profil francophone afin de faciliter les échanges n'est pas non plus à exclure. Les situations de Jacques Abardonado ou Felipe Saad, ne sont quant à elle pas encore décidées.

Les discussions pour le mercato vont s'accélérer

Mais au sein de l'effectif aussi ça devrait bouger. L'arrivée d'un nouvel entraîneur rebat les cartes et certains joueurs indésirables de Jorge Sampaoli pourraient bien revenir sur le devant de la scène, à l'image de Duje Caleta-Car, Jordan Amavi ou encore Pol Lirola. Mais Igor Tudor réclamera également des renforts sur le mercato. Et selon les informations de L'EQUIPE , des discussions vont très rapidement avoir lieu entre le nouvel entraîneur de l'OM et Pablo Longoria afin de définir les besoins sur le mercato.

Des pistes en Serie A ?

D'ailleurs, Igor Tudor pourrait réclamer des joueurs qu'il connaît bien en Serie A. Selon Calciomercato.it, le nom de Giovanni Simeone plaît notamment grandement au technicien croate qui en avait fait un joueur majeur à l'Hellas Vérone. Et ce n'est pas tout puisque le profil d’Adrien Tameze est également apprécié par Igor Tudor. L'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice est lui aussi à Vérone. Par conséquent, ça devrait bouger dans les prochains jours à l'OM.