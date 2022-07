Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Tudor, les Marseillais sont prévenus

Publié le 4 juillet 2022 à 2h00 par La rédaction

Malgré le départ de Jorge Sampaoli, l'OM a rapidement trouvé le successeur du technicien argentin puisqu'il s'agira d'Igor Tudor. Méconnu du grand public, le technicien croate a toutefois laissé une belle image aux joueurs qu'il a eus sous ses ordres. De bon augure pour les supporters marseillais.

Vendredi, Jorge Sampaoli a pris tout le monde court en annonçant qu'il souhaitait quitter l'OM. Son départ a ainsi été officialisé et Pablo Longoria n'a pas tardé à communiquer. En conférence de presse, le président marseillais annonçait avoir « un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine . » Et ce candidat n'est autre qu'Igor Tudor qui va s'engager pour deux saisons à l'OM. Méconnu du grand public, le Croate a toutefois marqué les esprits de ses anciens joueurs.

Chedjou présent Tudor

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Aurélien Chedjou qui a été dirigé par Igor Tudor à Galatasaray, présente le nouvel entraîneur de l'OM : « Je me souviens de son premier discours au vestiaire. Il nous a dit : "J'aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres." Il nous a dit qu'on allait tellement souffrir qu'on ne verrait plus rien d'autre que le centre d'entraînement et notre lit, et c'est ce qu'il s'est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu'on n'avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire mais ça n'a rien changé . »

Mercato - OM : Les joueurs savent à quoi s'attendre avec Igor Tudor, successeur de Sampaoli https://t.co/LMdKt892H1 pic.twitter.com/Q9wf4CrxEK — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

«Il peut réussir à l'OM»

Par la suite, Aurélien Chedjou ajoute qu'il est pense qu'Igor Tudor va réussir à Marseille : « Quand vous avez des joueurs de caractère et que vous ne voulez pas leur parler mais seulement les commander, ça coince. Mais je pense qu'il peut réussir à l'OM parce qu'il a pris de l'expérience. Je suis certain que c'est une bonne personne, qu'il est assez intelligent pour avoir évolué . »

Les Marseillais sont prévenus