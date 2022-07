Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier est à Paris

Publié le 4 juillet 2022 à 18h15 par Axel Cornic mis à jour le 4 juillet 2022 à 18h19

Mis à l’écart par l’OGC Nice, qui comme nous vous l’avions annoncé sur le10sport.com s’est tourné vers Lucien Favre, Christophe Galtier est sur le point de signer avec le Paris Saint-Germain. Il a été aperçu dans les locaux du club de la capitale et on devrait donc enfin y voir plus clair dans son avenir, au cours des prochaines heures.

Ce lundi 4 juillet, on a annoncé l’arrivé d’un nouvel entraineur à l’Olympique de Marseille. Comme l’on pouvait s’y attendre, il s’agit d’Igor Tudor, qui était libre de tout contrat depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernière. Coïncidence ou non, ça bouge également du côté du grand rival du PSG !

Christophe Galtier arrive à la Factory accompagné de Luis Campos. En milieu d’après-midi, son fils et agent s’est lui aussi rendu au siège du PSG pour régler les derniers détails. Le nouveau coach du #PSG va y signer son contrat. ⁦@GoalFrance⁩ pic.twitter.com/bp7tvgC8Xo — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 4, 2022

Galtier est au siège du PSG

Alors que le Paris Saint-Germain n’a toujours pas annoncé le départ de Mauricio Pochettino, son successeur Christophe Galtier est déjà sur place et devrait bien signer un nouveau contrat, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Plusieurs médias comme RMC Sport et Goal France ont partagé les images du technicien de 55 ans au siège du PSG.

Une conférence de présentation organisée ce mardi

Le PSG a déjà pris les devants pour présenter son nouvel entraineur. Une conférence de presse devrait en effet avoir lieu ce mardi à 14h, avec Christophe Galtier qui va affronter l’un des plus grands défis de sa carrière d’entraineur. Le même jour, l’OM devrait également présenter son nouvel entraineur... avec Igor Tudor.