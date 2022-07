Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : C'est confirmé, Longoria tente un gros coup à 0€ sur le mercato

Toujours freiné par l’état de ses finances, l’OM est à la recherche de bons coups sur le marché et tenterait notamment d’attirer Dries Mertens, dont le contrat avec Naples est arrivé à expiration. Mais l’attaquant belge est encore en plein doute concernant son avenir et conserverait l’espoir de renouveler son bail avec les Azzurri.

L’Olympique de Marseille a vécu des derniers jours mouvementés. Mécontent du début du mercato estival dans la cité phocéenne, Jorge Sampaoli a décidé de plier bagage, et Pablo Longoria n’a pas traîné pour sa succession en choisissant Igor Tudor, dont l’arrivée devrait être officialisée ce lundi. Avec son nouvel entraîneur, l’OM va donc pouvoir passer à la vitesse supérieure sur ce mercato, avec la volonté notamment de renforcer le secteur offensif.

L’OM a bien tenté sa chance pour Mertens

Parmi les pistes étudiées en attaque par Pablo Longoria, on retrouve notamment Dries Mertens, dont le contrat vient de s’achever avec le Napoli. Ce week-end, la Gazzetta dello Sport annonçait que l’OM avait formulé une offre à l’attaquant de 35 ans, en pleine réflexion sur son avenir. Ce lundi, Il Mattino confirme l’offensive marseillaise, restée sans réponse jusqu’à maintenant. Dries Mertens a en revanche décliné les propositions en provenance du Mexique et du Brésil, et n’a pas encore tranché concernant celles venant d’Asie. Un retour en Belgique ou dans un autre club de Serie A ne serait pas à exclure non plus, mais le Belge aurait une priorité en tête pour son avenir.

Dries Mertens privilégie le Napoli

Il Mattino confirme en effet un scénario déjà évoqué par la presse italienne ces dernières heures, à savoir un avenir à Naples pour Dries Mertens. Alors que les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord avant la fin de contrat du joueur, celui-ci espère reprendre contact avec sa direction et rencontrer cette semaine son président Aurelio De Laurentiis pour discuter d’un nouveau bail. La Napoli n’est pas contre l’idée de conserver le Belge mais n’avait souhaité répondre à ses exigences financières, lui qui avait initialement demandé un salaire annuel et des commissions s’élevant à 4M€, avant de revoir à la baisse ses prétentions à 2M€ par an.





