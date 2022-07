Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor, Longoria y pensait depuis longtemps

Publié le 3 juillet 2022 à 11h00 par Axel Cornic

La rapidité de l’Olympique de Marseille pour trouver un successeur à Jorge Sampaoli a surpris et certains se demandent si le choix d’Igor Tudor n’a pas été pris un peu à la légère. Il est vrai que l’ancien de l’Hellas Verona représente un choix osé, mais le président Pablo Longoria n’a aucune intention de confier les rênes de l’OM au premier venu.

Jorge Sampaoli n’est plus l’entraineur de l’OM et un nouveau projet devrait bientôt voir le jour. Si des noms comme ceux de Roberto De Zerbi et Marcelino ont été rapidement évoqués après le départ de l’Argentin, c’est vers un autre homme que semble s’être tourné Pablo Longoria. Sky Sport Italia et Relevo ont en effet annoncé en exclusivité l’arrivée d’Igor Tudor, ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus, libre depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier. Le Croate devrait d’ailleurs diriger son premier entrainement avec l’Olympique de Marseille dès ce lundi, avec la première journée de Ligue 1 qui se profile dans un peu plus d’un mois et surtout un effectif à reconstruire, après les départs de Boubacar Kamara ou encore William Saliba.

Mercato - OM : Les joueurs savent à quoi s'attendre avec Igor Tudor, successeur de Sampaoli https://t.co/LMdKt892H1 pic.twitter.com/Q9wf4CrxEK — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Un choix loin de faire l’unanimité

Mais à quoi doit-on s’attendre ? S’il a eu une carrière bien remplie, avec notamment un passage à la Juventus dans les années 2000, Igor Tudor n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler un entraineur très expérimenté. D’ailleurs, ce sera la première fois qu’il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, si tout se confirme avec l’OM ! Pas vraiment de quoi pousser à l’optimisme, même si Jorge Sampaoli n’était lui aussi pas un grand expert de la compétition.

Longoria le suivait depuis très longtemps

Ne pensez pourtant pas que ce choix a été pris à la légère et dans le feu de l’action. Ce dimanche, Tuttosport révèle que Pablo Longoria suivait Igor Tudor depuis pas mal de temps. Toujours très proche de la Juventus, le président de l’OM s’était renseigné à l’époque sur son style de management et la belle saison de son Hellas Verona en Serie A semble l’avoir convaincu dans son choix. Le fait qu’il soit libre et donc tout de suite disponible n’est également pas un facteur à prendre à la légère, puisque Longoria ne souhaitait pas perdre de temps dans la succession de Sampaoli.

Tudor aurait déjà quelques idées pour le mercato

Il ne sera toutefois pas simple de gérer l’ancien défenseur, réputé pour ne pas vraiment être un entraineur malléable et toujours en très bons termes avec ses dirigeants. Igor Tudor semble en tout cas motivé par ce nouveau défi, puisqu’en Italie on assure qu’il aurait déjà quelques idées pour renforcer l’OM. Cela passerait notamment par certains de ses anciens joueurs de l’Hellas Verona et notamment Giovanni Simeone, qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière sous les ordres de celui qui pourrait devenir le prochain entraineur de l'OM.