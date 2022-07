Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La nouvelle annonce du Barça sur le feuilleton Dembélé

Publié le 4 juillet 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit toujours question d’une potentielle arrivée libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé au PSG cet été, on se dirigerait plus vers une prolongation de contrat au FC Barcelone à en croire les dernières évolutions de cette opération. Néanmoins, un accord n’est toujours pas trouvé entre l’agent libre et le Barça selon le président Joan Laporta.

Lors d’une série de conférences organisées par The New Barcelona Post à la Casa SEAT, Joan Laporta a été invité à s’exprimer sur de multiples sujets touchant au FC Barcelone et notamment sur le retour au premier plan du club culé sur le plan sportif. Cependant, le président du FC Barcelone n’a pas pu échapper au dossier Ousmane Dembélé.

« Il n'y a pas de changement avec Dembélé »

Au cours de la conférence en question, Joan Laporta n’a pas fait de langue de bois concernant les évolutions de l’opération Ousmane Dembélé. Bien qu’il soit question d’un rapprochement conséquent entre les deux parties pour le joueur qui est notamment annoncé au PSG, Laporta révèle qu’il n’y a rien de nouveau pour l’agent libre depuis le 30 juin. « Il n'y a pas de changement avec Dembélé » . Une déclaration qui sonne de la même façon que celle de dimanche de la part du président du FC Barcelone. « Xavi le veut. C'est une personne que nous aimons beaucoup. Il a fait une demi-saison à un grand niveau. Il nous a répondu sans oui ni non. Nous sommes calmes, nous avons une bonne relation personnelle ».

Ousmane Dembélé and Barcelona, in talks over contract until June 2024. Barça president Laporta: “There’s still no change/update for Ousmane situation”, told @victor_nahe. 🔴🇫🇷 #FCBAll parties are confident but there’s still no full agreement. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022

Romano confirme la tendance

Selon un tweet de Fabrizio Romano publié ce lundi soir, il n’y aurait toujours pas d’accord trouvé entre le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé pour une éventuelle prolongation de contrat du champion du monde tricolore.