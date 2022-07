Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a-t-il raison de recaler Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Cristiano Ronaldo serait susceptible de ne pas s’éterniser du côté de Manchester United et les prochains jours s’annonceraient cruciaux pour la suite de son aventure à Old Trafford. À Paris, Neymar pourrait lui aussi, mais pour des raisons différentes, s’en aller du PSG cet été. Pour autant, et alors qu’il faudrait dans ce cas de figure trouver un remplaçant à Neymar, Luis Campos ne songerait pas à Cristiano Ronaldo. Est-ce une erreur de la part du conseiller football du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Neymar pourrait prendre la porte cet été et ce, malgré la clause automatique qui a été activée le 1er juillet dans son contrat qui le lie à présent au PSG jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021. Cependant, il n’y aurait plus de place pour Neymar à Paris comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a subtilement fait comprendre lors d’une entrevue accordée au Parisien le 21 juin dernier. L’ère des strass et paillettes est révolue au PSG selon les propos de son propre président qui a en outre affirmé que les joueurs qui ne se donnaient pas à 100% pour le club seraient invités à aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Ousmane Dembélé, Paulo Dybala… Qui pour remplacer Neymar ?

Alors que Richarlison, qui semblait il y a encore peu être une piste prise en considération par le PSG, le Brésilien a finalement signé en faveur de Tottenham. Pour ce qui est d’Ousmane Dembélé, une autre option étudiée par le président Nasser Al-Khelaïfi selon SPORT en cas de départ de Neymar, une prolongation de contrat pour deux saisons supplémentaires au FC Barcelone serait sur le point d’être convenue entre les différentes parties. Concernant Paulo Dybala, bien que son départ pour l’Inter soit tombé à l’eau, ses exigences salariales resteraient élevées d’après TMW et cela pourrait s’avérer être un véritable obstacle même pour le PSG.

Et pourquoi pas Cristiano Ronaldo ?

Malgré ses 37 ans, Cristiano Ronaldo ne cesse de repousser ses propres limites et prouve à chaque saison qu’il peut être plus décisif que la moyenne. Et alors que Manchester United a fait chou blanc la saison dernière au niveau des trophées, les Red Devils n’ont même pas validé leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi pousser le Portugais à se poser des questions quant à son avenir à Old Trafford. Cependant, il se pourrait que Ronaldo ne soit pas d’actualité au PSG.

Mercato : Le verdict pour le transfert de Cristiano Ronaldo déjà tombé ? https://t.co/VWf0cj2DaZ pic.twitter.com/aSPy0bmWE1 — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Campos ne songerait pas à Ronaldo

C’est en effet l’information communiquée par Fabrizio Romano ces dernières heures. Selon le journaliste italien, le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, ne se pencherait pas sur le cas Cristiano Ronaldo que Neymar soit vendu ou non.