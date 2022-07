Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché pour un retour de Sergio Ramos

Publié le 4 juillet 2022 à 16h00 par La rédaction

Capitaine et joueur emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier. Un an après, les performances de l’Espagnol n’ont pas convaincu et même si certains de ses anciens coéquipiers ont été dithyrambiques à son sujet récemment, il ne devrait pas revenir chez les Merengue.

Avec Lionel Messi et Sergio Ramos, ce sont deux figures du championnat espagnol qui ont rejoint le Paris Saint-Germain il y a un peu moins d’un an. Deux joueurs qui n’ont pas convaincu pour leur première saison en France, même si l’Argentin a le mérite d’avoir plus joué que son compère espagnol, qui a enchaîné les blessures.

« Ça me manque d'être avec lui »

Plusieurs anciens coéquipiers de Sergio Ramos au Real Madrid ont d’ailleurs récemment exprimé tout l’amour qu’ils portaient à leur ancien capitaine. « Nous sommes devenus de grands amis, nos familles passent du temps ensemble et nous partons en vacances ensemble. Nous nous parlons encore tous les jours, au moins par messages. Ça me manque d'être avec lui, mais c'est comme ça dans le football » , a notamment déclaré Luka Modric.

Le Real est passé à autre chose