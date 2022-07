Foot - Mercato

Transferts : Les 5 plus gros échecs du Barça face au PSG sur le mercato

Publié le 4 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis le début de l’ère QSI qui a été entamée à l’été 2011 avec l’arrivée des nouveaux propriétaires qataris, le PSG est régulièrement confronté aux plus grands clubs sur le marché des transferts et notamment le FC Barcelone. Retour sur cinq moments où le PSG a pris le meilleur sur le Barça pour des pistes communes ou des joueurs évoluant dans l’un des deux clubs.

Neymar, le premier camouflet

À l’été 2017, Neymar, qui souhaitait se lancer un nouveau challenge et surtout évoluer en dehors de l’ombre de Lionel Messi décidait de quitter le FC Barcelone après quatre saisons de bons et loyaux services envers le club culé. Et ce transfert ne fut clairement pas prémédité par le Barça . En effet, le PSG a profité du montant de 222M€ de la clause libératoire présente dans l’ancien contrat de Neymar qui avait été signé un an plus tôt pour mettre la main sur l’international brésilien au grand dam du FC Barcelone. Depuis, le Barça a tenté à deux reprises, en 2019 et en 2021 avec le retour à la présidence de Joan Laporta, de rapatrier Neymar, sans succès.

Lionel Messi, l’impuissance du Barça et l’opportunisme du PSG

Pire, le FC Barcelone a perdu une légende vivante de son club qui a elle aussi filé au PSG, mais pas pour les mêmes raisons. Contrairement à Neymar qui s’en est allé de son plein gré, Lionel Messi voulait rester au FC Barcelone à l’été 2021, moment où son contrat était arrivé à expiration. Cependant, la situation financière que le Barça traversait à ce moment-là ne lui permettait clairement pas d’assumer une prolongation de contrat du septuple Ballon d’or bien que ce dernier était prêt à diviser par deux son salaire de base au FC Barcelone. Résultat, Lionel Messi a rejoint le PSG, comme Neymar avant lui.

L’obsession du FC Barcelone pour Verratti

En amont du transfert de Neymar au PSG en 2017, le FC Barcelone a tenté d’arracher Marco Verratti des bras du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas son ancien agent Donato Di Campli qui affirmera le contraire. En attestent ses propos tenus à ce sujet en février 2021. « Quand le Barça me contacte, je demande à Marco ce qu'on fait. Il me dit de parler avec eux, qu'on parlerait avec le PSG ensuite puisqu'une prolongation était dans les tuyaux. Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco : "On part ou on reste ?" Il me dit : "OK, on essaie une autre expérience. 'ai dit à Marco que, s'il voulait devenir un champion, il devait changer d'air (...) Moi, j'étais un employé de Marco, je lui ai conseillé ce qui me semblait le meilleur. Mais le choix lui appartenait ». Finalement, Marco Verratti est resté au PSG où il ne cesse de prolonger son contrat depuis. Et même Messi y était allé de son essai. Comme expliqué lors de sa conférence de presse de présentation au PSG l’été dernier, Lionel Messi avait expliqué ceci. « Il ne fait aucun doute qu'il pourrait rivaliser avec Xavi et Iniesta. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Un joueur énorme. Nous voulions qu'il vienne à Barcelone. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui viens jouer à mes côtés. C'est un phénomène que j'ai découvert en dehors du terrain. Mais il n'y a pas que Marco. Toute l'équipe est incroyable à tous les postes. C'est à moi d'apporter ma pierre pour atteindre mes objectifs personnels et ceux du club ».

Le cuisant échec Wijnaldum

Sur le point de devenir agent libre à Liverpool où son contrat courrait jusqu’au 30 juin 2021, Georginio Wijnaldum aurait été à deux doigts de rejoindre le FC Barcelone. Que ce soit The Transfer Window Podcast ou via le journaliste Fabrizio Romano, qui avait pour sa part expliqué que tout était bouclé pour la venue de l’international néerlandais au FC Barcelone, un énorme rebondissement a eu lieu. Une offre de dernière minute du PSG a permis de totalement faire pencher la balance en faveur du Paris Saint-Germain qui s’est alors attaché les services de Wijnaldum au nez et à la barbe du FC Barcelone.

Le Barça encore une fois trop juste pour Donnarumma

Et ce fut le même son de cloche pour Gianluigi Donnarumma. Alors que Marc-André Ter Stegen aurait pu être vendu afin de renflouer les caisses du FC Barcelone, la dette du club culé s’élevant en août 2021 à 1,3Md€ comme stipulé par le président Joan Laporta, l’administration blaugrana aurait grandement songé à recruter Gianluigi Donnarumma qui disposait lui aussi d’un statut d’agent libre après son départ du Milan AC. Une fois encore, le PSG s’est montré plus convaincant que son adversité et a pris le meilleur sur le FC Barcelone pour l’international italien.