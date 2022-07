Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus désiré à Paris, Neymar face à un dilemme pour son transfert ?

Publié le 3 juillet 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

Devenu indésirable au PSG un an seulement après sa prolongation de contrat, Neymar semble être invité à aller voir ailleurs avant la clôture du mercato estival. Et alors que Thiago Silva l’a interpellé pour qu’il le rejoigne à Chelsea, le numéro 10 du PSG dispose d’une option plus exotique à Santos.

Les jours passent et se ressemblent pour Neymar. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027 à présent que la clause automatique pour deux saisons supplémentaires ait été activée à compter du 1er juillet comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021, le Brésilien n’est plus le bienvenu au PSG. Le Parisien a même affirmé dans la journée de mercredi que Neymar et le PSG seraient prêts à mettre un terme à leur collaboration, mais uniquement si les conditions souhaitées par les deux parties étaient respectées.

Quitter Paris, mais pas pour aller n’importe où

Toujours selon Le Parisien, Neymar refuserait de quitter le PSG pour rejoindre un club où il ne peut pas trouver un challenge sportif à la hauteur du Paris Saint-Germain. C’est pour le numéro 10 du PSG refuserait d’aller « s’enterrer » à Newcastle selon le quotidien de la capitale. L’option Chelsea ne déplairait pas à Neymar.

Mercato - PSG : Le Mondial au Qatar relance le transfert de Neymar https://t.co/5XSsyQuSbE pic.twitter.com/403OJwRe08 — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Chelsea cherche à recruter une star

D’ailleurs, en début de semaine, le Brésilien a été invité à rejoindre Thiago Silva à Chelsea par le principal intéressé. « Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations » . Selon 90min , le propriétaire de Chelsea Todd Boehly chercherait à recruter une star du football mondial chez les Blues cet été. Et le média affirme que Chelsea ainsi que trois autres gros clubs anglais auraient été approchés par des intermédiaires afin de prendre la température au sujet d’un éventuel transfert de Neymar.

Le président de Santos ouvre grand la porte à Neymar