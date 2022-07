Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, Neymar est attendu par Thomas Tuchel

Publié le 2 juillet 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Ne semblant plus intouchable au PSG qui songerait sérieusement à son transfert avant la clôture du mercato estival, Neymar disposerait d’ores et déjà d’une porte de sortie concrète. À Chelsea, son ancien coéquipier Thiago Silva attend le Brésilien et du côté de la direction, le recrutement d’une star serait escompté.

Le projet sportif du PSG semblerait être sur le point de franchir un cap. En effet, alors qu’il y a seulement un an de cela le Paris Saint-Germain faisait le choix de prolonger le contrat de Neymar jusqu’en juin 2025 avec une clause activée le 1er juillet 2022 pour deux saisons supplémentaires révélée par le10sport.com, le président Nasser Al-Khelaïfi et la section sportive gérée par Luis Campos et Antero Henrique pourraient faire le nécessaire pour se séparer de Neymar cet été. C’est du moins l’information communiquée entre autres par Le Parisien cette semaine.

Thiago Silva a lancé un appel du pied à Neymar

Et ce ne serait pas pour déplaire à Thiago Silva. En tout début de semaine, le défenseur de Chelsea, compatriote du Brésilien et ancien capitaine du PSG, invitait Neymar à le retrouver chez les Blues dans l’ouest de Londres. « Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations ».

