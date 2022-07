Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : La terrible annonce de Longoria en privé sur le mercato estival

Publié le 2 juillet 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Ce vendredi, l’OM a officialisé le départ de Jorge Sampaoli alors que le club entame sa préparation en vue de la nouvelle saison. L’Argentin n’aurait pas été convaincu par le début du mercato estival, et Pablo Longoria n’aurait pas vraiment rassuré son entraîneur en lui indiquant qu’il lui serait difficile de recruter des joueurs aux émoluments importants.

Après avoir mis la pression à plusieurs reprises sur Pablo Longoria et Frank McCourt, Jorge Sampaoli a finalement quitté l’Olympique de Marseille à un an de la fin de son contrat. Un départ s’expliquant notamment par la déception de l’Argentin à l’égard du début du mercato estival assez calme du club phocéen. Pourtant, Pablo Longoria est dans l’obligation de frapper fort s’il veut remplacer William Saliba ou encore Boubacar Kamara, mais une fois encore, le président de l’OM pourrait être bloqué par les finances du club.

L’OM va (encore) devoir recruter malin

C’est en tout cas ce qu’aurait indiqué Pablo Longoria à Jorge Sampaoli il y a quelques jours. De passage au Brésil début juin avec Javier Ribalta, nouveau directeur du football, le président de l’OM aurait indiqué à l’entraîneur argentin que le club ne pourrait pas recruter de joueurs avec de gros salaires durant le mercato estival. Une annonce à laquelle Sampaoli aurait mal réagi, avant de décider de poursuivre l’aventure à Marseille. Finalement, l’ancien sélectionneur de l’ Albiceleste a fait ses valises, obligeant Pablo Longoria à se pencher rapidement sur sa succession.





